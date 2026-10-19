मंत्री रेखा आर्य का रंज: उत्पीड़न और धोखाधड़ी में पति गिरधारी अंडरग्राउंड; अदालत से भी झटका
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के उत्पीड़न और धोखाधड़ी मामले में उनके पति गिरधारी अंडरग्राउंड हैं। उधर, गिरधारी लाल साहू को अदालत से भी झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में एसआईटी अब सोमवार दोपहर बाद उनके बयान दर्ज कर सकती है। रविवार को शासकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण मंत्री के बयान दर्ज नहीं हो पाए। वहीं, आरोपी पति गिरधारी लाल साहू के अंडरग्राउंड हो जाने से तलाश में बरेली गई पुलिस टीम खाली हाथ लौट आई।
एसआईटी प्रभारी जया बलोनी ने बताया कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रविवार को देहरादून आगमन के चलते पुलिस अधिकारी उनकी अगवानी और सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त रहे। सोमवार सुबह राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित है। इसमें दोपहर तक का समय लग सकता है। इसके बाद एसआईटी, मंत्री रेखा आर्या के बयान दर्ज करने की कार्रवाई कर सकती है।
उधर, साहू से पूछताछ और वीडियो व शिकायत में बताई गई कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दून पुलिस की एक टीम बरेली गई थी। हालांकि, वहां पहुंचने पर साहू नहीं मिला और टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस के मुताबिक, घटना और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही साहू ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर रखा है। पुलिस अब उसकी तलाश तेज करते हुए संभावित ठिकानों पर दबिश देगी। एसआईटी प्रभारी ने बताया कि मंत्री ने जिन दस्तावेजों में गड़बड़ी की बात कही है, उन्हें भी बरामद कर जांच की जाएगी।
गिरधारी साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से दर्ज कराए केस में आरोपी पति गिरधारी लाल साहू को कोर्ट से झटका लगा है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अंजली बेंजवाल की कोर्ट ने साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
पत्नी के पद के प्रभाव से गिरफ्तारी का भय जताते हुए साहू ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित न होकर पैरोकार के माध्यम से अर्जी दाखिल की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विपिन जोशी और अरविन्द वशिष्ठ ने दलील दी कि 22 साल पुरानी शादी में यह पैसों से जुड़ा घरेलू विवाद है। बंद कमरे की बात सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए एससी-एसटी एक्ट की धारा 18 व 18(ए) लागू नहीं होती।
विशेष लोक अभियोजक गोविन्द सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पीड़िता को आवास में स्टाफ के सामने अपमानजनक जातिसूचक शब्द कहे गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि जिस कमरे में स्टाफ के अन्य लोग मौजूद थे, वह प्रथमदृष्टया बंद कमरा नहीं बल्कि दृष्टिगोचर स्थान (पब्लिक व्यू) ही कहलाएगा। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध गठित होना पाते हुए अधिनियम की धारा 18 व 18(ए) के प्रतिबंध के चलते अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
रेखा अस्पताल से छुट्टी मिलते ही टपकेश्वर के दर पर पहुंचीं
निजी अस्पताल से छुट्टी के बाद मंत्री रेखा आर्या रविवार को दुर्गाष्टमी पर टपकेश्वर मंदिर पहुंचीं। उन्होंने महादेव और मां भगवती की पूजा कर देश-प्रदेश की समृद्धि मांगी। खुद पर आई विपदा का सामना करने के लिए शक्ति का वरदान भी मांगा।
मंत्री ने कहा कि मां भगवती-महादेव के आशीर्वाद और सभी साथियों की दुआ से वे स्वस्थ होकर फिर जनता की सेवा और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह नया सफर सबके विश्वास-स्नेह के बिना अधूरा था। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनप्रतिनिधि और पक्ष-विपक्ष के साथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने टपकेश्वर में महंत किशनगिरी, पुजारी भरत गिरी से आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद मां वैष्णो देवी मंदिर में आचार्य डॉ. विपिन जोशी से मार्गदर्शन प्राप्त किया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन