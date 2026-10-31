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नेपाल भाग गए गिरधारी? दो करीबियों की तलाश में SIT, मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस को बताए ये 2 नाम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड पुलिस की एसआईआईटी अब तक मंत्री रेखा आर्या के फरार पति को ढूंढ नहीं पाई है। अब पुलिस मंत्री द्वारा बताए दो लोगों सतेंद्र और कल्पना की तलाश में जुट गई है। यह रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के करीबी बताए जा रहे हैं।

rekha arya and husband girdhari lal sahu
रेखा आर्य और पति गिरधारी लाल साहू

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के भारत से भागकर नेपाल पहुंचने की आशंका के बीच पुलिस अब उसके करीबियों की तलाश में जुट गई है। मंत्री ने पुलिस को दिए अपने बयान में गिरधारी के दो करीबियों सतेंद्र और कल्पना के नाम बताए हैं। एसआईटी मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए अब इन दोनों लोगों की तलाश कर रही है। इनमें सतेंद्र के भी सीमा पार भागने की आशंका जताई जा रही है। राज्य की कैबिनेट मंत्री से जुड़े इस मामले में पुलिस अब तक मुख्य आरोपी गिरधारी लाल साहू तक नहीं पहुंच पाई है। उनके करीबियों का भी पता नहीं चल सका है।

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मंत्री ने पति पर ये गंभीर आरोप लगाकर दर्ज कराई थी एफआईआर

रेखा आर्या ने देहरादून की कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ पहली शादी छिपाने, मारपीट करने, जातिसूचक शब्द कहने, फर्जी हस्ताक्षर से कंपनी के निदेशक पद से हटाने और ऑडियो में हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कोर्ट से साहू की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। एसआईटी अब साहू के साथ उनके करीबियों सतेंद्र और कल्पना पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एसआईटी प्रभारी जया बलोनी ने बताया कि केस में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही है।

हाईकोर्ट का साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को उत्तराखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक मेहरा की सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई भी 3 नवंबर को होगी।

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गिरधारी ने याचिका में खुद को बताया निर्दोष

गिरधारी लाल साहू ने याचिका में कहा है कि उन्हें गलत तरीके फंसाया गया है। उनकी शादी वर्ष 2004 में हुई थी और तब से वह अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, जबकि मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुद को अविवाहित बताकर शादी की थी। याचिका में साहू ने रेखा आर्या के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें कई कंपनियों के निदेशक पद से हटाने, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपों को गलत बताया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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