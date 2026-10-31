नेपाल भाग गए गिरधारी? दो करीबियों की तलाश में SIT, मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस को बताए ये 2 नाम

उत्तराखंड पुलिस की एसआईआईटी अब तक मंत्री रेखा आर्या के फरार पति को ढूंढ नहीं पाई है। अब पुलिस मंत्री द्वारा बताए दो लोगों सतेंद्र और कल्पना की तलाश में जुट गई है। यह रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के करीबी बताए जा रहे हैं।

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के भारत से भागकर नेपाल पहुंचने की आशंका के बीच पुलिस अब उसके करीबियों की तलाश में जुट गई है। मंत्री ने पुलिस को दिए अपने बयान में गिरधारी के दो करीबियों सतेंद्र और कल्पना के नाम बताए हैं। एसआईटी मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए अब इन दोनों लोगों की तलाश कर रही है। इनमें सतेंद्र के भी सीमा पार भागने की आशंका जताई जा रही है। राज्य की कैबिनेट मंत्री से जुड़े इस मामले में पुलिस अब तक मुख्य आरोपी गिरधारी लाल साहू तक नहीं पहुंच पाई है। उनके करीबियों का भी पता नहीं चल सका है।

मंत्री ने पति पर ये गंभीर आरोप लगाकर दर्ज कराई थी एफआईआर रेखा आर्या ने देहरादून की कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ पहली शादी छिपाने, मारपीट करने, जातिसूचक शब्द कहने, फर्जी हस्ताक्षर से कंपनी के निदेशक पद से हटाने और ऑडियो में हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कोर्ट से साहू की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। एसआईटी अब साहू के साथ उनके करीबियों सतेंद्र और कल्पना पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एसआईटी प्रभारी जया बलोनी ने बताया कि केस में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही है।

हाईकोर्ट का साहू की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को उत्तराखंड हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक मेहरा की सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को 3 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई भी 3 नवंबर को होगी।