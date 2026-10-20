मंत्री रेखा आर्या को गंदी-गंदी गालियां दीं, उत्पीड़न भी किया; भाजपा नेता ने बताया क्या-क्या हुआ था
मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच झगड़े वाले प्रकरण पर अब दिग्गज भाजपाई और मंत्री खजान दास ने कहा कि यह ठीक नहीं है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और गालियां और उत्पीड़न जैसी बातें सामने आई हैं।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की ओर से अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एसआईटी ने सोमवार देर शाम मंत्री के बयान दर्ज किए। विवेचक सीओ अनुज कुमार ने नेहरु कॉलोनी स्थित मंत्री आर्या के सरकारी आवास पर पहुंचकर बयान लिए। एसआईटी ने मामले से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कब्जे में ली है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा जाएगा।
इस बीच कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या सोमवार को उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुईं। बताया जा रहा है कि उनका समारोह में पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन वह आखिरी मौके पर नहीं पहुंचीं। वहीं, समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने रेखा से जुड़े प्रकरण पर कहा-‘जो हो रहा है, वह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।’
मंत्री का उत्पीड़न हुआ, गालियां बकी
मंत्री ने कहा-आर्या के साथ कथित उत्पीड़न व जातिसूचक शब्दों के प्रयोग की बातें अब सामने आ रही हैं। पहले ऐसी बातें सामने नहीं आईं। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थीं। अनुसूचित जाति उत्पीड़न से जुड़े आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस बारे में कानून ही बेहतर बता सकता है। उनके हिसाब से जो हो रहा है, वह ठीक नहीं है।
एसआईटी ने बयान दर्ज किए
एसआईटी ने कैबिनेट मंत्री के बयान दर्ज करने के दौरान मुकदमे में लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली। इसमें संबंधित कंपनियों के दस्तावेजों में कथित फर्जी हस्ताक्षर से हेराफेरी और पहली शादी छिपाकर विवाह करने के आरोप भी शामिल हैं। पुलिस ने इन मामलों में मंत्री से विस्तार से पूछताछ की।
अब एसआईटी दर्ज बयानों और जुटाए गए तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी। कैबिनेट मंत्री ने 15 अक्तूबर को कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मारपीट करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक महिला से बातचीत के दौरान हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।
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