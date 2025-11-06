Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Minister Hits Out at Opposition Leader Over Liquor Debate says why You Saw No Wrong Then
तब शराब में बुराई क्यों नहीं दिखी, उत्तराखंड में मंत्री और नेता प्रतिपक्ष आपस में भिड़ गए

संक्षेप: उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन मंत्री सुबोध उनियाल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर शराब नीति को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब दस साल आप मंत्री रहे, तब शराब में बुराई नहीं दिखी।

Thu, 6 Nov 2025 01:46 PMGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में शराब के मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच शब्दों के तीखे बाण चले। आर्य द्वारा शराब नीति पर प्रश्न उठाने पर उनियाल ने पलटवार किया। आर्य ने भी कहा कि यदि किसी सरकार के दौरान गलती हुई है तो क्या उसकी पुनरावृत्ति करना उचित है? पलटवार में उनियाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष दस साल मंत्री रहे, तब उन्हें शराब में बुराई नहीं दिखी।

भोजनावकाश के बाद राज्य के 25 साल के विकास के सफर पर चर्चा के पश्चात अंत में उनियाल ने सरकार की ओर से सदन में ब्योरा रखा। इसी दौरान आर्य ने शराब के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई। आर्य ने शराब के ठेके के विरोध में आंदोलन का जिक्र करते हुए कहाकि ऋषिकेश में दुकान खोल दी। क्या उस के खिलाफ गलत आंदोलन हो रहा है? इस पर उनियाल बिफर गए। बोले, यह दुकान ऋषिकेश नहीं, मुनि की रेती में है और दुकानें किसने खोली, ये भी देखना होगा? उन्होंने कहा, क्षेत्र के युवा पहले शराब पीने दूसरे क्षेत्रों में जाते थे। लौटते वक्त हादसों में तीन वर्ष में 11 मौत हुईं। आर्य ने तंज कसा कि इसीलिए आपने दुकानें खोलीं? इसीलिए पूरे प्रदेश में शराब का प्रचलन बढ़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दिख रही नीति: उनियाल

आर्य व अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी द्वारा बार-बार प्रहार होते देख सुबोध आपा खो बैठे। उन्होंने आर्य पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आप एक सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे। फिर दो अलग अलग सरकारों में काबीना मंत्री के रूप में काम किया। तब क्यों नहीं शराब के प्रचलन को रोकने के लिए नीति बनाई? अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो आपको यह सब दिखाई दे रहा है।

शराब नीति में मेरी कभी भूमिका नहीं रही : आर्य

इस पर आर्य ने कहा-मैं मंत्री जरूर रहा, आबकारी विभाग भी देखा लेकिन मंत्री के रूप में आबकारी नीति बनाने में मेरी कभी कोई भूमिका नहीं रही। आबकारी मंत्री के रूप में मैंने कोई निर्णय नहीं किया। सुबोध ने फिर कहा-यह तो और गंभीर बात है। किसी भी फैसले के लिए मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आर्य फिर बोले, कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है पर शराब नीति में मेरी भूमिका नहीं रही। बात बढ़ती देख स्पीकर ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया।

Uttarakhand News

