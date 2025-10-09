Mining Truck Overturns on Class 12 Student Body Pulled Out After Half an Hour with Crane खनन से लदा ट्रक 12वीं के छात्र पर पलटा, आधे घंटे दबा रहा शव; क्रेन से निकाला गया, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
खनन से लदा ट्रक 12वीं के छात्र पर पलटा, आधे घंटे दबा रहा शव; क्रेन से निकाला गया

देहरादून के पॉश इलाके में दर्दनाक और भयावह हादसा हो गया। खनन से लदा ट्रक 12वीं के छात्र के ऊपर पलट गया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। शव आधा घंटे ट्रक के नीचे दबा रहा। क्रेन की मदद से निकाला गया।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:43 AM
देहरादून आईटी पार्क चौकी क्षेत्र के दोबची-अस्थल-मालदेवता रोड पर खनन सामग्री (बजरी) से लदे डंपर के पलटने से 12वीं के छात्र की मौत हो गई। शव को डंपर के नीचे से निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसा बुधवार दोपहर हुआ।

एसएसआई राजपुर थाना विनोद कुमार ने बताया कि हादसा दोबची से मालदेवता जाने वाली सड़क पर गैस प्लांट के पास हुआ। यहां सड़क पर तेज ढलान है। बजरी से लदा डंपर इस रोड पर पलटा और लुढ़कते हुए स्कूटर सवार निमिश शर्मा उम्र 18 वर्ष निवासी कंडोली, कैनाल रोड को चपेट में लिया। पलटे हुए डंपर के नीचे आने से 12वीं कक्षा के छात्र निमिश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों ने पास में काम कर रही एक क्रेन को बुलाया। हादसे के करीब आधे घंटे बाद निमिश का लहूलुहान शव डंपर के नीचे से निकाला गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

आईटी पार्क चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह गुसाईं ने बताया कि मामले में निमिश के परिजनों से तहरीर लेकर आरोपी डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाहन का खनन रवन्ना बना हुआ था। रवन्ना सौंग नदी से सुबह करीब 11 बजे कटा था।

Road Accident Uttarakhand News

