देहरादून के इस 'हीरो' ने उड़ाया था सबसे पहले मिग-21, फाइटर जेट की विदाई पर क्या बोले

भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 को 62 साल की सेवा के बाद शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई, जिस पर देहरादून निवासी और इसे उड़ाने वाले पहले आठ भारतीय पायलटों में शामिल एयर मार्शल (रिटायर्ड) बृजेश धर जयाल ने भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

62 साल की सेवा के बाद शुक्रवार को मिग-21 रिटायर हो गया। देहरादून निवासी एयर मार्शल (रिटायर्ड) बृजेश धर जयाल इससे भावुक हैं। जयाल वायुसेना में मिग-21 को सबसे पहले उड़ाने के लिए चुने गए आठ पायलटों में से एक थे। खास बात यह भी है कि बृजेश जयाल का शनिवार को 90वां जन्मदिन भी है।

मसूरी डायवर्जन रोड निवासी जयाल ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि मिग-21 रिटायर हुआ है, यह गौरव की बात है। पहली उड़ान से लेकर मिग के साथ उठाए खतरों और उससे मिली सीख को याद करते हुए बताया कि 1960 के बाद भारत ने मिग-21 को सुरक्षा बेड़े में शामिल किया। तब वायुसेना ने 27 साल के जयाल व उनके बैचमेट को ट्रेनिंग के लिए सोवियत संघ भेजा था। भारतीय पायलटों को रूस में पहली बार मिग-21 उड़ाने का अवसर मिला था। इनमें बृजेश जयाल के अलावा विंग कमांडर दिलबाग सिंह, स्क्वाड्रन लीडर एमएसडी वोल्लेन, एसके मेहरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एके. मुखर्जी, एचएस गिल, एके सेन और डी कीलोर शामिल थे।