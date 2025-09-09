Midnight Raid on Rave Party in Homestay Cops return without case after Find Netaji Brother देहरादून में रेव पार्टी की सूचना पर आधी रात पुलिस का छापा, नेताजी के भाई को देख सहमी; बिना केस लौटी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Midnight Raid on Rave Party in Homestay Cops return without case after Find Netaji Brother

देहरादून में रेव पार्टी की सूचना पर आधी रात पुलिस का छापा, नेताजी के भाई को देख सहमी; बिना केस लौटी

देहरादून में पुलिस ने आधी रात होम स्टे में रेव पार्टी की सूचना पर छापा मारा। जब पुलिस ने पार्टी में नेताजी के भाई को देखा तो सहम गई और बिना केस लौट गई।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:15 AM
देहरादून में रेव पार्टी की सूचना पर आधी रात पुलिस का छापा, नेताजी के भाई को देख सहमी; बिना केस लौटी

देहरादून के पॉश इलाके राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास देर रात पुलिस को सूचना मिली कि होम स्टे में रेव पार्टी चल रही है। पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की। करीब 150 लोगों की इस पार्टी में कई सफेदपोश भी शामिल थे। हालांकि नेताजी के भाई को देख पुलिस कर्मी बगलें झांकने लगे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाए 11 लोगों का चालान करते हुए मामले को निपटा दिया है। चर्चा है कि पार्टी में सूखा नशा भी परोसे जा रहा था। हालांकि पुलिस ने सूखा नशा मिलने ने इनकार किया है।

घटना राजपुर रोड पर साईं मंदिर से हेलीपैड जाने वाली रोड पर बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर बनाए गए होम स्टे की है। यहां रात करीब 12 बजे रेव पार्टी की सूचना मिली। सूचना मिलने पर एक अधिकारी के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम पहुंची। सूत्रों ने बताया कि टीम के पहुंचते ही वहां विरोध शुरू हो गया। पार्टी में कई बड़े सफेदपोश मौजूद थे।

बड़े अफसर के कहने पर मामला रफा-दफा

आयोजन बड़ी राजनीतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति के भाई ने किया हुआ था। जिन्होंने टीम को अपनी पहुंच का हवाला देने के साथ बड़े अफसरों को फोन घनघनाने शुरू कर दिए। तब रेड करने पहुंची टीम राजपुर थाना पुलिस को रात करीब 12 बजे फोन कर मौके बुलाया है। चर्चा है कि फिर एक अफसर के कहने पर मामले में केस दर्ज करने के बजाए चालान कर रफा-दफा कर दिया गया।

पुलिस ने यह कहानी बताई

एसएसपी अजय सिंह के कार्यालय से प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि साईं मंदिर के पास होम स्टे में बिना अनुमति पार्टी होने की सूचना पुलिस को मिली। सीओ सिटी कुश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान पता लगा कि यह बर्थडे पार्टी थी। इस दौरान नशीले पदार्थों के उपयोग को लेकर 11 व्यक्तियों का मेडिकल कराया गया। जिसमें वह नशे में नहीं मिले। पुलिस ने देर रात बिना अनुमति पार्टी करने पर 11 लोगों का पुलिस ऐक्ट में चालान किया।

निजी पार्टियों पर कार्रवाई

एसएसपी अजय सिंह ने वीकेंड के दौरान बिना अनुमति के देर रात्रि तक संचालित होने वाली पार्टियों पर लगाम लगाने निर्देश मातहतों को दिए हैं। इसके लिए रात को पुलिस को अलर्ट रहने और ऐसे संभावित स्थानों पर समय-समय पर चेकिंग करने को भी कहा गया है। ऐसे आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई है।

