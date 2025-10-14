AIIMS में आधी रात बवाल, डॉक्टरों के बीच चले लात-घूसे; धारदार हथियारों से हमला

ऋषिकेश एम्स में आधी रात कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हो गया। डॉक्टर एक-दूसरे पर लात-घूसों के साथ भिड़ गए। जमकर हाथापाई हुई और धारदार हथियारों से हमला भी हुआ।

एम्स ऋषिकेश में पांच दिवसीय ‘पाइरेक्सिया’ कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच देर रात पीजी डॉक्टर आपस में भिड़ गए। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियार भी चले, जिसमें दो लोग चोटिल हो गए। विवाद बढ़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन किसी पक्ष ने अभी तक तहरीर नहीं दी है। दोनों घायलों को एम्स में ही भर्ती किया गया है।

विवाद क्या है? एम्स में रविवार को पांच दिवसीय पाइरेक्सिया कार्यक्रम का समापन था, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान एम्स और जौलीग्रांट के एक निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीजी डॉक्टर आपस में भिड़ गए। शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन बाद में हाथापाई और लात-घूसे तक चल गए। इसी बीच किसी ने धारदार हथियार चला दिया जिसमें दो लोग घायल हो गए।

विवाद बढ़ने पर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पहुंची तो झगड़ा कर रहे छात्र इधर-उधर हो गए। दोनों घायलों को एम्स में ही भर्ती कराया गया। आरोप ये भी हैं कि रात को दस बजे के बाद भी डीजे बजाया गया।