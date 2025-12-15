दिसंबर आधा बीता, इस राज्य में बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों पर गंभीर संकट

संक्षेप: सूखे की मार से किसान चिंतित हो रहे हैं, रबी की फसलों को नुकसान की आशंका हो रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सेब और मटर की फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है।

उत्तराखंड में दिसंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन बारिश और बर्फबारी न होने से किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में आमतौर पर होने वाली हल्की बारिश और बर्फबारी यहां होती रही है। नंबवर में 98 फीसदी कम बारिश हुई, जबकि 14 दिसंबर तक राज्य में एक बूंद भी बारिश नहीं होने से संकट गहरा रहा है। इसका असर आगे की फसलों पर भी पड़ेगा।

सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ी उत्तरकाशी के सेब उत्पादक परेशान हैं। सेब के लिए 25 दिन का चिलिंग ऑवर्स जरूरी हैं। बागवान महेश पंवार कहते हैं कि सेब के लिए बर्फबारी जरूरी है। बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। अगर इस महीने में आगे भी ऐसा रहता है और जनवरी में भी बर्फ नहीं गिरी तो सेब किसानों को बड़ा नुकसान होगा। चमोली जिले के गौर सिंह, उर्गम घाटी के किसान रघुवीर सिंह नेगी कहते हैं कि बारिश नहीं होने से परेशान हैं।

जमीन की नमी कम होने से नुकसान चमोली जिले में डेढ़ महीने से बारिश नहीं होने से गेंहू, जौ, मटर, राई, सरसों की फसल पर असर पड़ा है। बारिश नहीं होने और पाला पड़ने से जमीन की नमी कम हुई है। कृषि के जानकार तेजपाल कहते हैं कि आगे भी ऐसी स्थिति रही तो यह संकट बड़ा होगा। जिला कृषि अधिकारी जेपी तिवारी कहते हैं कि जनवरी, फरवरी में अगर बारिश हो जाती है तो आगे की फसलें नुकसान से बच जाएंगी।

किसानों को बारिश नहीं होने से नुकसान हरिद्वार समेत मैदानी जिलों में भी किसानों को बारिश नहीं होने से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए ट्यूबवैल का ज्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में खेती की लागत बढ़ रही है, जिससे किसान परेशान हैं।

रवाईं घाटी में मटर, गेहूं पर सूखे की पड़ रही है मार उत्तरकाशी की रवाईं घाटी में अक्तूबर तक खेतों में नमी होने की वजह से किसानों ने मटर, गेंहू की बुवाई कर दी थी। काश्तकार श्यालिक राम नौटियाल, जगमोहन कैडा, रमेश असवालकहते हैं कि बीज जमें नहीं हैं।