उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं से माइनस 5 डिग्री तापमान, ठंड से बदरी-केदारनाथ में बर्फ बना पानी

संक्षेप: Cold Weather Uttarakhand: उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं से तापमान माइनस 5 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड से बदरीनाथ और केदारनाथ में पानी बर्फ बन गया है। मौसम विभाग आगे भी ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड में ठंड की बिसात फिर बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं और बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर तापमान माइनस में पहुंच गया है। खासकर बदरीनाथ और केदारनाथ में तीव्र ठंड पड़ रही है। यहां की तस्वीरों से आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। पानी बर्फ में बदल चुका है। सुबह-सुबह गिरा पाला भी जम गया। बदरीनाथ और केदारनाथ में तापमान माइनस 5 डिग्री तक पहुंच गया है। बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, हाल में हुई बर्फबारी के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में तेज गिरावट देखी गई है। बदरीनाथ और केदारनाथ में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां की हवाएं और भी ठंडी हो गई हैं। निचले इलाकों में भी ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, बर्फ जमने और हवाओं की दिशा बदलने के कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरा है।

बदरीनाथ में उर्वशी धारा बर्फ बनी बर्फ के बीच इतनी ठंड कि कुछ नद-नालियां जमने लगी हैं। बदरीनाथ में गिरने वाली उर्वशी धारा बर्फ के रूप में जम चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि यह ठंड और बर्फबारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में और ठंड बढ़ने की संभावना है, इसलिए यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

देहरादून में कैसा मौसम भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 19 नवंबर को उत्तराखंड में तापमान में 2–3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर और तेज़ रहेगा, जबकि मैदानी जिलों जैसे देहरादून में दिन का तापमान लगभग 23–24 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 9–11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। राज्य में कुल मिलाकर मौसम शुष्क और स्थिर रहने की उम्मीद है, और फिलहाल किसी बड़े मौसम खतरे या भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी नहीं है।