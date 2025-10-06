उत्तराखंड दौरे पर मेगा सुपरस्टार रजनीकांत, बदरीनाथ धाम के किए दर्शन- VIDEO
सुपरस्टार रजनीकांत सोमवार को बदरीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और उन्हें धाम का प्रसाद भेंट किया।
सुपरस्टार रजनीकांत उत्तराखंड दौरे पर हैं। सोमवार को वे बदरीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बदरी विशाल के दर्शन किए। मंदिर परिसर में पहुंचने पर श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें धाम का प्रसाद एवं स्मृति चिह्न भेंट किया।
रजनीकांत सुबह सड़क मार्ग से बदरीनाथ पहुंचे। उन्होंने सुबह 11:45 बजे विशेष पूजा-अर्चना कर भगवान बदरी विशाल के समक्ष अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान मंदिर के धर्माधिकारी और वेदपाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न करवाई।
उनके आगमन से धाम का माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु रजनीकांत की एक झलक पाने को उमड़ पड़े। अभिनेता ने दर्शन के बाद मंदिर परिसर में स्थित मां महालक्ष्मी के भी दर्शन किए और शांत भाव से परिक्रमा की।
बता दें कि रजनीकांत पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से उत्तराखंड के पवित्र धामों केदारनाथ और बदरीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।