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कौन हैं संदीप तिवारी और जगत चौहान, ये जांच अफसर करेंगे बदरीनाथ चढ़ावा चोरी का 'इलाज'

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। चलिए जानते हैं कौन हैं संदीप तिवारी और जगत सिंह चौहान।

कौन हैं संदीप तिवारी और जगत चौहान, ये जांच अफसर करेंगे बदरीनाथ चढ़ावा चोरी का 'इलाज'

श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के ये अफसर पूर्व में भी किसी न किसी रूप में धामों से जुड़े रहे हैं। धामों की व्यवस्थाओं से नजदीकी से जुड़े रहने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि, ये हर बारीकी को पकड़ सकेंगे।

मिलिए जांच अफसरों से

आनंद स्वरूप गढ़वाल कमिश्नर हैं। उन्हें जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कमिश्नर गढ़वाल के रूप में वे चारों धामों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। संदीप तिवारी एमडी एनएचएम हैं। इससे पूर्व में चमोली के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। बदरीनाथ धाम चमोली जनपद ही आता है। चमोली डीएम रहते हुए तिवारी धाम की प्रक्रियाओं को नजदीक से देख चुके हैं। वहीं, जगत सिंह चौहान स्वास्थ्य विभाग के वित्त नियंत्रक हैं। पूर्व में देवस्थानम बोर्ड के वित्त नियंत्रक भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें धामों के कामों और वहां की प्रक्रियाओं का पुराना अनुभव है।

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कमिश्नर गढ़वाल बोले, हर पहलू की होगी जांच

कमिश्नर गढ़वाल आनंद स्वरूप ने कहा कि जांच समिति जल्द बदरीनाथ धाम पहुंच कर जांच करेगी। हर पहलू की जांच की जाएगी। बीकेटीसी सदस्यों, स्टाफ, शिकायतकर्ताओं से उनका पक्ष जाना जाएगा। सभी रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। शासन ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच के दौरान संबंधित पक्षों, शिकायतकर्ताओं व अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। शासन ने सुझाव मांगें है कि किस तरह से धाम में चढ़ावा प्रबंधन में सुचिता और पारदर्शिता बने रहे। रिपोर्ट और सुझाव तय समय में शासन को सौंप दिए जाएंगे।

संदीप तिवारी संभाल चुके हैं डीएम चमोली का जिम्मा

चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच में कई अनुभवी अफसरों को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य एमडी एनएचएम संदीप तिवारी पूर्व में डीएम चमोली रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें धामों को नजदीक से देखने का अनुभव है। इसी के साथ वित्त नियंत्रक जगत सिंह चौहान पूर्व में देवस्थानम बोर्ड में वित्त नियंत्रक रह चुके हैं। ऐसे में उनके पास भी धामों के कामकाम का पुराना अनुभव है।

मामले में शासन समेत अब तीन स्तर पर हो रही जांच

देहरादून। बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी की तीन तीन जांच शुरू हो गई है। पहली जांच बीकेटीसी की ओर से कराई जा रही है। दूसरी उच्च स्तरीय जांच कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। तीसरी जांच चमोली पुलिस कर रही है। चमोली पुलिस ने निलंबित बीकेटीसी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस स्तर से भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है।

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श्रद्धालु भी आ सकते हैं जांच के दायरे में

ज्योतिर्मठ। बदरीनाथ में चढ़ावे की गणना में शामिल रहे ऋद्धालुओं से भी मामले में पूछताछ हो सकती है। मंदिर समिति का कहना है कि गणना में शामिल रहे सभी लोगों का पूरा ब्योरा मौजूद है और जरूरत पड़ने पर जांच टीम को सौंपा जाएगा। बीकेटीसी की जांच कमेटी दो जुलाई के सीसीटीवी फुटेज की जांच गुरुवार को करेगी। आरोप है कि इसी दिन निजी सचिव ने दान की गणना के दौरान कथित रूप से चोरी की थी। जांच टीम दो जुलाई को मंदिर परिसर में तैनात मंदिर अधिकारी और प्रभारी अधिकारी के भी बयान दर्ज करेगी। समिति पता लाएगी कि किस तरह दान पेटियों को खोला गया व उस दौरान ये दोनों अधिकारी गणना कक्ष के बाहर कितने देर के लिए मौजूद रहे। साथ ही गणना के दौरान कौन कौन कार्मिक कक्ष से बाहर गया था।

जांच में सहयोग करने का निर्देश

सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने कहा कि यह सही है कि निलंबित कार्मिक प्रमोद नौटियाल बदरीनाथ क्षेत्र में नही हैं, लेकिन उन तक सूचना पहुंचा दी गई है कि वे जांच कमेटी का सहयोग करें। कहा कि उन्हें ज्योतिर्मठ कार्यालय में अटैच किया गया है जहां उन्हें हाजिर रहना होगा। यदि वे जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को चढ़ावा गिनती में शामिल श्रद्धालु व साधु आदि के फोन नंबर रिकॉर्ड में दर्ज हैं। यदि जांच कमेटी उन लोगों से मिलना चाहेगी तो बीकेटीसी उन्हें सूचित करेगी।

जांच के बाद पुलिस को दी जाएगी सीसीटीवी फुटेज

सीईओ रांगड़ ने बताया कि दो जुलाई की सीसीटीवी फुटेज व अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि बुधवार को पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं, लेकिन अभी यह उपलब्ध कराए जाने जाने संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शासन की उच्चस्तरीय कमेटी की जांच पूरी होने तक ये फुटेज किसी को नहीं दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी बाहर हैं और बदरीनाथ पहुंचकर वे पुलिस जांच टीम को फुटेज दिखाएंगे, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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