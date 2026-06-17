दिल्ली-मेरठ के बाद अब ऋषिकेश तक दौड़ेगी 'नमो भारत' ट्रेन, कुछ ही घंटों में पूरा होगा राष्ट्रीय राजधानी तक का सफर
इस विस्तार परियोजना में तेजी लाने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने अतिरिक्त सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। NCRTC ने भी अपना नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी औपचारिक सहमति दे दी है।
हाई स्पीड ट्रेन के मामले में उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, और मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन का उनका सपना सच होने जा रहा है। क्योंकि फिलहाल दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक चल रही सेमी-हाई-स्पीड रीजनल रेल सर्विस 'नमो भारत' को उत्तराखंड के ऋषिकेश तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों से, यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के बीच RRTS ट्रेन के मौजूदा नेटवर्क को मेरठ से ऋषिकेश तक विस्तार देने पर सहमति बन गई है। इस दौरान नए विस्तार के लिए डीपीआर पर भी सर्वे भी जल्द ही होने जा रहा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दोनों सरकारों और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) के बीच हुए समझौते के बाद, दिल्ली में सराय काले खां और मेरठ में मोदीपुरम के बीच मौजूदा 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर को 150 किलोमीटर और बढ़ाकर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला तक ले जाया जाएगा।
मोदीपुरम से लक्ष्मण झूला तक बिछेगा 150 किमी लंबा नया ट्रैक
प्रस्तावित योजना के अनुसार, नया ट्रैक मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से शुरू होगा, जो मुजफ्फरनगर से होते हुए, उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह रूट रुड़की और हरिद्वार में हर की पौड़ी से होते हुए ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर समाप्त होगा। इस ट्रैक का 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में और बाकी 78 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड से गुजरेगा।
उत्तराखंड आने-जाने वाले लोगों को मिलेगा नया आधुनिक विकल्प
अधिकारियों का कहना है कि इस नए मार्ग के बनने से उत्तराखण्ड आने वाले तीर्थयात्रियों सहित दिल्ली जाने वाले उत्तराखण्ड के लोगों का भी नया आधुनिक ट्रांसपोर्ट विकल्प मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश जाने में सड़क मार्ग से करीब पांच से छह घंटे का समय लगता है। नमो भारत ट्रेन (160 किमी/प्रति घंटे की रफ्तार) के शुरू होने के बाद लगभग 230 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ ढाई से तीन घंटे में पूरा हो जाएगा।
सीएम धामी ने पेश किया था पीएम के सामने प्रस्ताव
इस बारे में जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह समझौता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने प्रस्ताव पेश करने के बाद हुआ। बयान में आगे कहा गया है कि इस समझौते के बाद, प्रस्तावित 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का सर्वे भी जल्द ही शुरू होगा।
सीएम धामी ने प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने पर जताई खुशी
इस प्रोजेक्ट को लेकर बनी सहमति के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने X पर लिखा, ‘मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मणझूला तक नमो भारत (RRTS) ट्रेन सेवा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति बनना उत्तराखण्ड के लिए अत्यंत सुखद समाचार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशभर में आधुनिक परिवहन अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तराखण्ड को भी हाई स्पीड नमो भारत रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ठोस प्रगति हुई है।’
'पर्यटन और व्यापार के साथ अर्थव्यवस्था को मिलेगा दम'
आगे उन्होंने लिखा, 'परियोजना की डीपीआर तैयार करने हेतु लगभग 150 किलोमीटर प्रस्तावित मार्ग का सर्वे शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इस परियोजना के साकार होने पर कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों एवं प्रदेशवासियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।