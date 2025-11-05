Hindustan Hindi News
Medical PG Seats increase in Uttarakhand Admission Race Begins Full Schedule
उत्तराखंड में मेडिकल PG की सीटें बढ़ीं, कल से एडमिशन की दौड़; पूरा शेड्यूल

संक्षेप: Medical PG Seats Increase: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल से एडमिशन की दौड़ शुरू होगी। पंजीकरण के साथ फीस भुगतान की प्रक्रिया छह से 11 नवंबर तक होगी। मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को जारी होगी।

Wed, 5 Nov 2025 08:13 AMGaurav Kala देहरादून
Medical PG Seats Increase: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस बार मेडिकल पीजी की 58 सीटें बढ़ गई हैं। युवा डॉक्टरों को अब विशेषज्ञता की पढ़ाई के ज्यादा मौके मिलेंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 263 सीटें हो गई हैं। अल्मोड़ा में 35 सीटों के साथ शुरुआत हो रही है, जिनमें ऑल इंडिया एवं स्टेट कोटे की सीटें शामिल हैं।

एचएनबी मेडिकल विवि की ओर से छह नवंबर से स्टेट कोटे की सीटों की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने कहा कि अभ्यर्थी www.hnbumu.ac.in पर नजर बनाए रखें। पंजीकरण का शुल्क 6500 रुपये है।

यह है शेड्यूल

पंजीकरण के साथ फीस भुगतान की प्रक्रिया छह से 11 नवंबर तक होगी। मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को जारी होगी। च्वाइस फिलिंग 10 से 12 नवंबर तक होगा। डाटा प्रोसेसिंग 13 से 14 नवंबर तक होगा। रिजल्ट 15 को आएगा। दाखिले की अंतिम तिथि 20 नवंबर रहेगी।

सीटों की स्थिति

राज्य कोटा के तहत हल्द्वानी मेडिकल काॅलेज में 40 सीट, दून मेडिकल काॅलेज में 33, श्रीनगर मेडिकल काॅलेज में 24, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 17 सीटे हैं। राज्य और मैनेजमेंट कोटा के तहत एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज में 162 एवं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 127 सीटें हैं।

