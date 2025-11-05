उत्तराखंड में मेडिकल PG की सीटें बढ़ीं, कल से एडमिशन की दौड़; पूरा शेड्यूल

संक्षेप: Medical PG Seats Increase: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल से एडमिशन की दौड़ शुरू होगी। पंजीकरण के साथ फीस भुगतान की प्रक्रिया छह से 11 नवंबर तक होगी। मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को जारी होगी।

Medical PG Seats Increase: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस बार मेडिकल पीजी की 58 सीटें बढ़ गई हैं। युवा डॉक्टरों को अब विशेषज्ञता की पढ़ाई के ज्यादा मौके मिलेंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 263 सीटें हो गई हैं। अल्मोड़ा में 35 सीटों के साथ शुरुआत हो रही है, जिनमें ऑल इंडिया एवं स्टेट कोटे की सीटें शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एचएनबी मेडिकल विवि की ओर से छह नवंबर से स्टेट कोटे की सीटों की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने कहा कि अभ्यर्थी www.hnbumu.ac.in पर नजर बनाए रखें। पंजीकरण का शुल्क 6500 रुपये है।

यह है शेड्यूल पंजीकरण के साथ फीस भुगतान की प्रक्रिया छह से 11 नवंबर तक होगी। मेरिट लिस्ट 10 नवंबर को जारी होगी। च्वाइस फिलिंग 10 से 12 नवंबर तक होगा। डाटा प्रोसेसिंग 13 से 14 नवंबर तक होगा। रिजल्ट 15 को आएगा। दाखिले की अंतिम तिथि 20 नवंबर रहेगी।