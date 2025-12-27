टेंडर लेने गए ठेकेदारों में चले लात-घूंसे, देहरादून एमडीडीए कार्यालय में गजब नजारा!

प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने तत्काल प्रभाव से टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने मारपीट करने और कार्यालय में बेवजह हंगामा करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की ओर से दून शहर, विकासनगर और ऋषिकेश में करीब पचास करोड़ रुपये की लागत से डेढ़ सौ से ज्यादा विकास कार्य करवाने के लिए टेंडर जारी किए थे। शुक्रवार दोपहर तीनों क्षेत्रों के ठेकेदार मौके पर पहुंचे। आरोप है कि विकासनगर और ऋषिकेश के ठेकेदारों ने देहरादून के ठकेदारों को टेंडर डालने से रोक दिया। यह कहा गया कि सभी ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों के टेंडर ही डालें। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। नोकझोंक के बाद कुछ ठेकेदारों में मारपीट तक हो गई। विवाद बढ़ता देख कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों ने बीच बचाव करते हुए ठेकेदारों को शांत करवाया। इसके बाद मामले की शिकायत उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी तक पहुंची। उन्होंने तत्काल प्रभाव से टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश जारी किए। साथ ही मारपीट के आरोपी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। उपाध्यक्ष ने कहा कि कोई भी ठेकेदार कहीं भी टेंडर डालने को स्वतंत्र है।