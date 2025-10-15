Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Matri Pitri Teerth Yatra Scheme 32 Devotees Depart for Gangotri Dham Flagged Off by CM Dhami

मातृ-पितृ तीर्थाटन: 32 श्रद्धालुओं का दल गंगोत्री धाम रवाना, पांच दिन की यात्रा

संक्षेप: मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना के तहत 32 श्रद्धालुओं का दल गंगोत्री के लिए रवाना हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।

Wed, 15 Oct 2025 03:26 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
मातृ-पितृ तीर्थाटन: 32 श्रद्धालुओं का दल गंगोत्री धाम रवाना, पांच दिन की यात्रा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना के तहत 32 श्रद्धालुओं के एक दल को हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया। यात्रीगण पांच दिनों में गंगोत्री समेत मार्ग के सभी धामों का दर्शन करेंगे।

मंगलवार को हल्द्वानी सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना का उद्देश्य उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करना और उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति एवं आनंद का संचार करना है।

पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हुआ श्रद्धालुओं के इस दल में 19 महिला एवं 13 पुरुष यात्री शामिल हैं। इस दल में सम्मिलित श्रद्धालु गंगोत्री धाम सहित मार्ग के विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। इन यात्रियों के आवास, भोजन आदि की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास नियम के पर्यटक आवास केन्द्रों में की गई है।

इस अवसर पर विधायक बंशीधर भगत (कालाढूंगी) एवं राम सिंह कैड़ा (भीमताल), भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, राज्य सरकार में विभिन्न दायित्वधारी, कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

