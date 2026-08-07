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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, परिवार के 5 लोगों की मौत; सिर्फ मासूम जिंदा बचा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, पौड़ी
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उत्तराखंड के पौड़ी में भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक मासूम ही जिंदा बचा। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है।

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पौड़ी में भीषण सड़क हादसा, परिवार के पांच लोगों की मौत

उत्तराखंड में देवप्रयाग-पौड़ी रोड पर कुंडाधार के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। बोलेरों में सफर कर रहे परिवार में सिर्फ मासूम ही जिंदा बच पाया। रेस्क्यू टीम ने शवों को खाई से बाहर निकाल लिया है। पहली नजर में हादसे की वजह तेज गति बताया जा रहा है। मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

परिवार हरिद्वार के लक्सर का बताया जा रहा है। मृतकों में एक महिला सहित दो बच्चे भी शामिल है। प्रथमदृष्टा हादसे की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। हादसे की सूचना पर पौड़ी के साथ ही टिहरी पुलिस व एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंची। खड़ी चढ़ाई होने की वजह से रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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परिवार के पांच लोग मरे, मासूम जिंदा बचा

पौड़ी मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर हरिद्वार से पौड़ी की ओर चला यह बुलरो वाहन कुंडाधार के पास अनियंत्रित होकर करीब ढा़ई मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ग्राम रायपुर जीतपुर लक्सर हरिद्वार निवासी अफजाल 49 साल पुत्र अबकर सूफी, शब्बो 40 साल पत्नी अफजाल, गुफरान 34 साल पुत्र अकबर सूफी, शादाब 14 साल पुत्र अफजाल, अनाविया 3 साल पुत्री अफजाल की मौके पर मौत हो गई। जबकि 16 वर्षीय अरहाम पुत्र अफजाल गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को 108 के माध्यम से पहले स्वास्थ्य केंद्र बागी देवप्रयाग और इसके बाद श्रीनगर बेस चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। थाना देवप्रयाग के एसआई रविंद्र भंडारी ने बताया कि हादसा करीब सुबह साढ़े 11बजे के आस-पास हुआ। जिस जगह से गाड़ी खाई में गिरी है वहां सड़क काफी चौड़ी और पक्की भी है।

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हरिद्वार से पौड़ी जा रहा था परिवार

रेस्क्यू में दोनों जिलों पौड़ी और टिहरी की पुलिस के साथ एसडीआरएफ भी शामिल रही। पुलिस ने बताया कि एक ही परिवार के ये लोग हरिद्वार से पौड़ी की ओर जा रहे थे। ये सभी लोग ठेकदारी और वैल्डिंग आदि मजदूरी का काम करते है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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