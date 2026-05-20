केदारनाथ के रास्ते पर बरसी मौत, 10000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान बचाई गई- VIDEO
सड़क पर फंसे श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तत्काल प्रभाव में SDRF और NDRF ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर 10000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सही-सलामत बाहर निकाला।
मंगलवार रात भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा का अहम रास्ता बंद हो गया। अचानक बरसी मौत के कारण रास्ते पर फंसे श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तत्काल प्रभाव में SDRF और NDRF ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर 10000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सही-सलामत बाहर निकाला।
आखिर लैंडस्लाइड की घटना हुई कहां?
यह घटना सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया सेक्टर में हुई है। भारी बारिश के बाद भीषण लैंडस्लाइड हुआ। इसके चलते कई टन मलबा मेन रोड पर आकर गिर गया। दोनों तरफ से आने-जाने का रास्ता बंद हो गया। इस कारण केदारनाथ मंदिर से लौट रहे या वहां जा रहे हजारों श्रद्धालुओं का संपर्क टूट गया। इसे देखते हुए तेजी से अभियान चलाकर तीर्थयात्रियों को बाहर निकाला गया।
रात, बारिश, मलवा और रेस्क्यु में आईं चुनौतियां
रात का समय, खराब मौसम और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार गिर रहा मलबा। इन कारणों से श्रद्धालुओं के बीच डर का माहौल छाया हुआ था। बचाव दल को भी रेस्क्यु ऑपरेशन चलाने में खासा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। घटना की सूचना रात 9:16 बजे जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग से SDRF को मिली। सूचना मिलते ही SDRF की सोनप्रयाग टीम उपनिरीक्षक अशिष डिमरी के नेतृत्व में जरूरी रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके के लिए रवाना हुई।
इसके बाद SDRF और NDRF की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। जवानों ने खराब मौसम और जोखिम भरे हालात के बीच फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक, समय रहते चलाए गए अभियान की वजह से किसी बड़े हादसे को टालने में मदद मिली।
जानिए सफल ऑपरेशन के पीछे की कहानी
SDRF के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने इस सफल ऑपरेशन के पीछे की स्ट्रेटेजिक भी साझा की। यदुवंशी ने बताया, हमारी टीमें पहले से ही यात्रा के रास्ते पर तैनात थीं, जो किसी भी तरह की आपदा और इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। इस पहले से तैयारी, हमारे तेज रिस्पॉन्स और असरदार इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर, हमें इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने में मदद मिली।
टीमों ने बहुत ज़्यादा जोखिम भरे हालात से निपटते हुए बहुत सब्र और हिम्मत दिखाई। लोगों को निकालने का काम पूरा होने के बाद, अधिकारियों ने JCBs समेत भारी मशीनरी को सड़क से मलबा हटाने के लिए लगाया। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीमों की पूरी कोशिशों से बुधवार सुबह तक सड़क गाड़ियों के ट्रैफिक के लिए फिर से खुल गई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
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