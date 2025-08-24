देहरादून में शोरूम के गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने टाला बड़ा हादसा

देहरादून के चकराता रोड में रविवार तड़के शोरूम के गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाते हुए बड़ा हादसा होने से टाल दिया।

देहरादून के चकराता रोड स्थित एक शोरूम के गोदाम में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे गोदाम में कपड़े, कपड़ों के थान और लकड़ी के रैक धू-धूकर जलने लगे। हालांकि अग्निशमन विभाग की समय रहते कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया।

सुबह करीब 4:27 बजे माउंट क्राफ्ट के गोदाम में आग लगने की सूचना फायर स्टेशन को मिली। सूचना मिलते ही फायर यूनिट मौके पर पहुंची और आग की तीव्रता को देखते हुए दो टीमों ने दोनों ओर से घेरकर ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू में कर लिया गया।

फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग को दूसरी मंजिल के कपड़ों के गोदाम और नीचे की तीन दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया।