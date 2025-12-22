उत्तरकाशी में दो मंजिला मकान में भीषण आग, ढाई माह की मासूम को छोड़ भागा परिवार; बच्ची जिंदा जली

संक्षेप: बड़कोट में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। दो मंजिला इमारत में आग लगने से ढाई माह की मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। मकान के भीतर अन्य लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।

उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में रविवार शाम एक घर में आग लगने से ढाई माह की बच्ची जिंदा जल गई। परिवार के अन्य लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई। आग से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

बड़कोट के कोटि गगटाड़ी निवासी शैलेन्द्र चौहान का लसरी नामे तोक में दो मंजिला आवासीय मकान और छानी है। शैलेन्द्र के यहां काम करने वाला नेपाली मूल का मन बहादुर भी परिवार के साथ यहां रहता है। रविवार शाम इस मकान में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि मकान के भीतर मौजूद लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल पाए। लेकिन मन बहादुर की ढाई माह की बच्ची अंदर ही रह गई। आग में जलने से उसकी मौत हो गई।

मकान में रखा घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। बच्ची की मौत से परिजन बेहाल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं होने से आगजनी की घटनाओं में बहुत नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।