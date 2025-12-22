Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Massive Fire Engulfs Two Storey House in Uttarkashi Family Flees Leaving Behind infant Burns alive
उत्तरकाशी में दो मंजिला मकान में भीषण आग, ढाई माह की मासूम को छोड़ भागा परिवार; बच्ची जिंदा जली

उत्तरकाशी में दो मंजिला मकान में भीषण आग, ढाई माह की मासूम को छोड़ भागा परिवार; बच्ची जिंदा जली

संक्षेप:

बड़कोट में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। दो मंजिला इमारत में आग लगने से ढाई माह की मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। मकान के भीतर अन्य लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई।

Dec 22, 2025 07:18 am ISTGaurav Kala बड़कोट
उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में रविवार शाम एक घर में आग लगने से ढाई माह की बच्ची जिंदा जल गई। परिवार के अन्य लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई। आग से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

बड़कोट के कोटि गगटाड़ी निवासी शैलेन्द्र चौहान का लसरी नामे तोक में दो मंजिला आवासीय मकान और छानी है। शैलेन्द्र के यहां काम करने वाला नेपाली मूल का मन बहादुर भी परिवार के साथ यहां रहता है। रविवार शाम इस मकान में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि मकान के भीतर मौजूद लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल पाए। लेकिन मन बहादुर की ढाई माह की बच्ची अंदर ही रह गई। आग में जलने से उसकी मौत हो गई।

मकान में रखा घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। बच्ची की मौत से परिजन बेहाल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं होने से आगजनी की घटनाओं में बहुत नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

उधर, घर में आग लगने की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार खजान असवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। एसडीएम बृजेश कुमार तिवारी ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
