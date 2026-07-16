देहरादून के होम स्टे में विवाहिता की संदिग्ध मौत, BSF जवान पर हत्या का आरोप; पति ने खोला राज

अवैध संबंध के खूनी अंत का एक और नया मामला उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया है। मियांवाला के होम स्टे में अपने कथित प्रेमी BSF जवान से मिलने पहुंची विवाहिता की हत्या कर दी गई। मृतका और उसका प्रेमी दोनों ही शादीशुदा थे।

उत्तराखंड के देहरादून के डोईवाला के पास मियांवाला के एक होम स्टे में 40 वर्षीय विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बीएसएफ जवान के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाहिता सोमवार को मृत मिली थी, जबकि आरोपी भी पास ही में बेसुध पाया गया था। उसका अस्पताल में इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, मृतका के पति ने तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी का बीएसएफ के एक जवान प्रेमेंद्र नेगी के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोपी क्लेमेंटाउन के मोहब्बेवाला का रहने वाला है और इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ है। आरोप है कि इन्हीं संबंधों को लेकर तीन दिन पहले प्रेमेंद्र की पत्नी शिकायतकर्ता के घर पहुंची थी और हंगामा किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रेमेंद्र ने सुनियोजित साजिश के तहत 13 जुलाई को उसकी पत्नी को मियांवाला स्थित होम स्टे में मिलने बुलाया, जहां उसे जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है। मृतका के पति की तहरीर पर हत्या समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, प्रथमदृष्टया महिला को जहरीला पदार्थ दिए जाने की पुष्टि हुई है।

मोबाइल चैट और कॉल डिटेल से खुलेंगे राज पुलिस अब इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में लग गई हैं। पुलिस दोनों पक्षों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही है। इससे यह साफ हो सकेगा कि वारदात से ठीक पहले दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई थी, जिसके फलस्वरूप यह कांड हुआ। उधर, घटना के तुरंत बाद मियांवाला स्थित होमस्टे को पूरी तरह खाली करा दिया गया। पुलिस ने साक्ष्यों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए घटना वाले कमरे को सील कर दिया। इसके साथ ही, सरकारी विभागों ने भी होमस्टे में पहले से चल रही गतिविधियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। एसएसआई मनोहर सिंह ने बताया कि सोमवार को पुलिस को घटना की सूचना आरोपी ने ही दी थी।