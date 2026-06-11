दीवाने ने बदला रंग तो टूटा भरम; जिस प्रेमी के इश्क में डूबी विवाहिता, उसी ने किया बड़ा ‘कांड’
पिथौरागढ़ में विवाहिता 6 साल का वैवाहिक जीवन छोड़ अपनी पांच साल की बेटी के साथ जिस प्रेमी के साथ रहने लगी। उससे शादी के सपने देखने लगी। उसी ने आखिर में बड़ा 'कांड' कर दिया।
Married woman Love Affair: गांव से शहर आई एक विवाहिता को प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने अपने सात फेरों के रिश्ते को पल भर में ठुकरा दिया। जिस प्रेमी के दीवानेपन पर भरोसा कर उसने पति को छोड़ा, वही दीवाना ऐन वक्त पर शादी से मुकर गया। अब महिला की तहरीर पर शादी का झांसा देने वाला दीवाना, जेल की सलाखों के पीछे अपनी दीवानगी का हिसाब दे रहा है।
जानकारी के अनुसार, पिथौरागढ़ के बुंगाछीना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक का करीब छह साल पहले विवाह हुआ। वह विदेश में नौकरी करता है। उसकी पत्नी करीब एक साल पहले अपनी पांच साल की बेटी के साथ जिला मुख्यालय आकर किराए के कमरे में रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में योगेश सौन नामक एक युवक की एंट्री हुई। कुछ समय बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। महिला इस नए आकर्षण में इस कदर डूबी कि उसने अपने पति को छोड़ने का निर्णय ले लिया और तलाक के लिए आवेदन कर दिया।
दीवाने ने बदला रंग, तो टूट गया भरम
पति से अनबन होने के बाद करीब छह माह पहले महिला अपनी बेटी के साथ हल्द्वानी शिफ्ट हो गई। खर्चा युवक ही उठाता था। इस बीच महिला ने जब युवक से विवाह के वादे को पूरा करने को कहा तो युवक ने परिजनों का हवाला देकर मना कर दिया। महिला ने इसके बाद पुलिस की शरण ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया।
दुष्कर्म पीड़िता छात्रा मामले में मृत नवजात के अवशेष मिले
पिथौरागढ़ में एक अन्य मामले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के चर्चित मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मामले की जांच के दौरान गठित विशेष टीम ने जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर मृत नवजात के अवशेष बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद अवशेष मामले की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकते हैं। पुलिस के अनुसार एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे के निर्देश पर सीओ डीडीहाट उमेश मलिक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी।
टीम में पुलिस कर्मियों के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञ और एसएसबी डॉग स्क्वायड को भी शामिल किया गया। करीब 40 सदस्यीय दल ने गांव के आसपास के जंगलों में व्यापक खोज अभियान चलाया। तलाशी के दौरान अस्कोट से लगभग 35 किलोमीटर दूर खलगाड़ गधेरे के समीप जंगल क्षेत्र से मृत नवजात के अवशेष बरामद हुए। फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अवशेषों को सुरक्षित कब्जे में ले लिया है। इन्हें आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा।
रिपोर्ट- संतोष आर्यन
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