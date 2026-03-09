पति की आंखों में मिर्च झोंक प्रेमी के साथ भागी विवाहिता, 15 दिन बाद लौटकर पति को जहर खिलाया
देहरादून में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति की आंखों में मिर्च झोंककर प्रेमी के साथ भाग गई। 15 दिन दिल्ली-हरिद्वार में रहकर वापस लौटी और पति को जहर देकर मारने का प्रयास किया। पति अस्पताल में भर्ती है।
देहरादून के सेवला कलां इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति की आंखों में मिर्च झोंककर घर से फरार हो गई और प्रेमी के साथ 15 दिनों तक दिल्ली-हरिद्वार घूमती रही। वापस लौटने के बाद उसने पति को पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे पति की हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने पति के पिता की शिकायत पर महिला और उसकी बहन के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।
पटेलनगर कोतवाली पुलिस के अनुसार, यह मामला सेवला कलां क्षेत्र का है। सहारनपुर जिले के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके बेटे की शादी करीब छह साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही पति-पत्नी सेवला कलां स्थित एक कॉलोनी में रह रहे थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच विवाद होने लगे और अक्सर झगड़े की स्थिति बनती रहती थी।
15 दिन प्रेमी संग हरिद्वार और दिल्ली में ठिकाना
आरोप है कि करीब 15 दिन पहले विवाद के दौरान महिला ने अचानक अपने पति की आंखों में मिर्च झोंक दी। इससे पति कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वह घर से फरार हो गई। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जानकारी मिली कि वह एक युवक के साथ हरिद्वार और दिल्ली में रह रही थी।
घर लौटी और फिर पति को जहर
बताया जा रहा है कि करीब दो सप्ताह बाद, यानी एक मार्च को महिला अचानक वापस घर लौट आई। शुरुआत में उसने सामान्य व्यवहार किया, जिससे परिवार को लगा कि शायद अब विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक और गंभीर घटना हो गई। आरोप है कि तीन मार्च को महिला ने पति के पीने के पानी में जहरीला पदार्थ मिला दिया।
महिला और बहन पर मुकदमा
जहरीला पानी पीने के कुछ ही देर बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी और चक्कर आने लगे, जिसके बाद परिवार के लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए भर्ती कर लिया और इलाज शुरू किया। घटना की जानकारी मिलने पर युवक के पिता ने पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला और उसकी बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पटेलनगर के इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिला ने वास्तव में किस प्रकार का जहरीला पदार्थ पानी में मिलाया था और इस घटना में उसकी बहन की क्या भूमिका रही। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।