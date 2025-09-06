शादीशुदा मोनिस ने खुद को मनीष बता की UK की हिंदू लड़की से शादी, फिर बनाने लगा धर्मांतरण के लिए दबाव

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इस साल 21 फरवरी को मोनिस ने उसके साथ मारपीट की थी और उसे घर से निकाल दिया था। लड़की के ससुराल वालों ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला और पुलिस में शिकायत करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी।

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर एक हिंदू लड़की से शादी करने और फिर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने तथा दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस के पास दर्ज शिकायत में लड़की ने बताया कि आरोपी युवक मोनिस से उसकी पहचान एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए हुई थी। जिस पर आरोपी ने खुद का नाम मनीष चौधरी, पुत्र अमित चौधरी बताते हुए फर्जी प्रोफाइल बनाई थी। इसके बाद दिसंबर 2024 में उसने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार लड़की से शादी भी कर ली।

पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि उसका पति असल में उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले इरशाद अहमद का बेटा मोनिस है, जो वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में रह रहा था। उसे पता चला कि मोनिस पहले से ही शादीशुदा था और एक मुस्लिम लड़की से उसकी शादी हुई थी।

हिंदू लड़की से शादी के बाद आरोपी और उसका परिवार ना केवल दहेज के रूप में उसके (लड़की के) परिवार से 2 लाख रुपए नकद, एक कार और सोने के गहने की मांग करने लगे, बल्कि साथ ही उस पर धर्मांतरण करने के लिए भी दबाव डालने लगे। साथ ही पीड़िता ने मोनिस और उसके परिवार पर उसे जबरन मांसाहारी खाना खिलाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। पुलिस को दी शिकायत में लड़की ने बताया कि इन सब बातों का विरोध करने पर उसे पीटा गया और गालियां दी गईं।

मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने बताया कि लड़की की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर स्थित गायत्री विला से आरोपी युवक मोनिस को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (धोखेबाजी कर यौन संबंध बनाना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक रजनी गोस्वामी को सौंपी गई है।

नानकमत्ता निवासी पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि इस साल 21 फरवरी को मोनिस और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की थी और उसे घर से निकाल दिया था। लड़की के ससुराल वालों ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला और पुलिस में शिकायत करने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी।