होटल में गर्लफ्रेंड के साथ था, पावर वाली गोलियों की ओवरडोज से 2 बच्चों के पिता की हो गई मौत
हल्द्वानी में दो बच्चों के पिता की शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज लेने से मौत हो गई। वह दिल्ली में रहने वाली अपनी प्रेमिका के साथ होटल में ठहरा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली की महिला मित्र के साथ हल्द्वानी के होटल में रुके युवक की मौत हो गई। जांच में पता लगा कि युवक ने शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज ली थी। होटल के कमरे से दवाएं मिली हैं। जानकारी के मुताबिक युवक पेशे से डेंटर था जबकि दिल्ली निवासी महिला से उसकी पुरानी दोस्ती थी।
घटना हल्द्वानी के एक होटल की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, महिला मित्र के साथ रुके युवक की मौत हो गई। जांच में पता लगा कि युवक ने शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। होटल के कमरे से दवाएं भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
दो बच्चों का पिता था, महिला मित्र को हल्द्वानी बुलाया
गौला गेट राजपुरा निवासी 32 वर्षीय एक युवक पेशे से डेंटर था। उसकी बीते कई साल पहले शादी हो चुकी थी और दो बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली निवासी एक 30 वर्षीय महिला से उसकी बहुत पुरानी दोस्ती चल रही थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चलता था। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम महिला दिल्ली से बस में सवार होकर युवक से मिलने हल्द्वानी आई थी।
रात को शक्तिवर्धक दवाई की ओवरडोज ले ली
दोनों ने शहर के बीचों-बीच एक होटल में कमरा लिया था। रात को युवक ने बड़े ब्रांड की शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वह अचेत हो गया। आधी रात में महिला ने स्टाफ की मदद से युवक को डॉ.सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
एसएचओ विजय सिंह मेहता ने बताया कि महिला भी शादीशुदा है। उसके भी दो बच्चे हैं। महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं एचओडी फॉरेसिंक डॉ.एके सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया शक्तिवर्धक दवाओं की ओवरडोज से ही मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह और साफ हो जाएगी।
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