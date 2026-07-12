मंदिर में एक नहीं, कई बार हुई चोरी, BKTC की जांच में बड़ा खुलासा; क्या बोले CEO
दो जुलाई को बदरीनाथ मंदिर में नगद चढ़ावा गिनती के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में गठित बीकेटीसी जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि मंदिर में एक बार नहीं, बल्कि कई बार चोरी की गई है।
बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने एक बार नहीं कई बार चढ़ावे की चोरी की है। बीकेटीसी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने भी इसकी पुष्टि की है। दो जुलाई को बदरीनाथ मंदिर में नगद चढ़ावा गिनती के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में गठित बीकेटीसी जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी है। जांच में आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई बार चढ़ावे की चोरी की है। सूत्रों की मानें तो चार सदस्यीय जांच टीम ने 18 पन्नों की रिपोर्ट में विस्तार से पूरी घटना और अपनी जांच का ब्योरा दिया है। ऐसी घटना न हो इसके लिए सुझाव भी दिए हैं। जांच रिपोर्ट में कमेटी ने बहुत कुछ साफ किया है। साथ ही मंदिर के दान गणना कक्ष में और सीसीटी बढ़ाने, मंदिर के प्ररिक्रमा पथ के सभी ब्लाइंड स्पाट को सीसीटी से अच्छादित करने की बात कही है।
जुलाई को बदरीनाथ में कथित हेराफेरी के मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी
सोहन सिंह रांगड़ ने कहा कि जांच के दौरान टीम ने बताया कि आरोपी कार्मिक 2 जुलाई को कई बार नोट ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। 29 जून की गणना में भी आरोपी कुछ नोट ले जाते हुए प्रतीत हो रहा है। जांच पूरी हो चुकी है। मैं जल्द जांच रिपोर्ट देखूंगा।
दो जुलाई से 14 दिन पहले तक की ही फुटेज मिल सकी
सूत्रों की मानें तो जांच टीम को घटना के दिन दो जुलाई से मात्र 14 दिन पहले तक के ही फुटेज मिल पाये हैं। पूर्व में लगे सीसीटी कैमरे अधिक उन्नत किस्म के न होने के कारण इनकी स्टोरेज क्षमता मात्र 15 दिनों की ही है। दो जुलाई को कथित आरोपी पैसों में हेराफेरी करते हुए दिखाई दे रहा है। 14 दिन पूर्व के कुछ फुटेज के कई भाग भी जांच टीम को महत्वपूर्ण लगे हैं।
गिनती के दौरान ड्रेªस कोड, बैग बाहर रखने का सुझाव
जांच टीम ने गणना के दौरान ड्रेªस कोड की वकालत की है, जो डांगी की तरह बिना जेब वाली हो। साथ ही गणना के लिए नियत कर्मचारी अपना मोबाइल, पर्स आदि भी साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। पूरी गणना मंदिर अधिकारी या सहायक मंदिर की निगरानी में ही करवाने की भी बात कही गई है। टीम ने सुझाव दिया है कि चली आ रही परपंरानुसार श्रद्धालु भी दान गणना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के पर्स, मोबाइल और बच्चों को गणना कक्ष में ले जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने ऐसे लोगों के लिए एक रजिस्टर बनाने करने की बात कही गई है।
सीसीटीवी रूम में तैनात रहें कर्मचारी
जांच टीम ने जहां मंदिर गणना कक्ष और परिसर में हाई रेज्यूलेशन के और अधिक कैमरे लगाने का सुझाव दिया है। वहीं दानपात्रों को गिनती के लिए उठाने, ले जाने, दानपात्र को खोलने, पैसा बाहर निकालने, नोट की गड्डियां बनाने और उन्हें सम्बन्धित बैंक कर्मचारियों के हवाले करने, रिसीव करने तक की अनकट सुपरविजन सीसीटीवी रूम से देखने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती करने की मांग की है। कुछ भी गड़बड़ पाये जाने पर सीसीटी रूम के कर्मचारी तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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