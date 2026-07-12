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मंदिर में एक नहीं, कई बार हुई चोरी, BKTC की जांच में बड़ा खुलासा; क्या बोले CEO

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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दो जुलाई को बदरीनाथ मंदिर में नगद चढ़ावा गिनती के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में गठित बीकेटीसी जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि मंदिर में एक बार नहीं, बल्कि कई बार चोरी की गई है।

मंदिर में एक नहीं, कई बार हुई चोरी, BKTC की जांच में बड़ा खुलासा; क्या बोले CEO

बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने एक बार नहीं कई बार चढ़ावे की चोरी की है। बीकेटीसी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने भी इसकी पुष्टि की है। दो जुलाई को बदरीनाथ मंदिर में नगद चढ़ावा गिनती के दौरान कथित हेराफेरी के मामले में गठित बीकेटीसी जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सीईओ को सौंप दी है। जांच में आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई बार चढ़ावे की चोरी की है। सूत्रों की मानें तो चार सदस्यीय जांच टीम ने 18 पन्नों की रिपोर्ट में विस्तार से पूरी घटना और अपनी जांच का ब्योरा दिया है। ऐसी घटना न हो इसके लिए सुझाव भी दिए हैं। जांच रिपोर्ट में कमेटी ने बहुत कुछ साफ किया है। साथ ही मंदिर के दान गणना कक्ष में और सीसीटी बढ़ाने, मंदिर के प्ररिक्रमा पथ के सभी ब्लाइंड स्पाट को सीसीटी से अच्छादित करने की बात कही है।

जुलाई को बदरीनाथ में कथित हेराफेरी के मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी

सोहन सिंह रांगड़ ने कहा कि जांच के दौरान टीम ने बताया कि आरोपी कार्मिक 2 जुलाई को कई बार नोट ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। 29 जून की गणना में भी आरोपी कुछ नोट ले जाते हुए प्रतीत हो रहा है। जांच पूरी हो चुकी है। मैं जल्द जांच रिपोर्ट देखूंगा।

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दो जुलाई से 14 दिन पहले तक की ही फुटेज मिल सकी

सूत्रों की मानें तो जांच टीम को घटना के दिन दो जुलाई से मात्र 14 दिन पहले तक के ही फुटेज मिल पाये हैं। पूर्व में लगे सीसीटी कैमरे अधिक उन्नत किस्म के न होने के कारण इनकी स्टोरेज क्षमता मात्र 15 दिनों की ही है। दो जुलाई को कथित आरोपी पैसों में हेराफेरी करते हुए दिखाई दे रहा है। 14 दिन पूर्व के कुछ फुटेज के कई भाग भी जांच टीम को महत्वपूर्ण लगे हैं।

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गिनती के दौरान ड्रेªस कोड, बैग बाहर रखने का सुझाव

जांच टीम ने गणना के दौरान ड्रेªस कोड की वकालत की है, जो डांगी की तरह बिना जेब वाली हो। साथ ही गणना के लिए नियत कर्मचारी अपना मोबाइल, पर्स आदि भी साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। पूरी गणना मंदिर अधिकारी या सहायक मंदिर की निगरानी में ही करवाने की भी बात कही गई है। टीम ने सुझाव दिया है कि चली आ रही परपंरानुसार श्रद्धालु भी दान गणना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के पर्स, मोबाइल और बच्चों को गणना कक्ष में ले जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाने ऐसे लोगों के लिए एक रजिस्टर बनाने करने की बात कही गई है।

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सीसीटीवी रूम में तैनात रहें कर्मचारी

जांच टीम ने जहां मंदिर गणना कक्ष और परिसर में हाई रेज्यूलेशन के और अधिक कैमरे लगाने का सुझाव दिया है। वहीं दानपात्रों को गिनती के लिए उठाने, ले जाने, दानपात्र को खोलने, पैसा बाहर निकालने, नोट की गड्डियां बनाने और उन्हें सम्बन्धित बैंक कर्मचारियों के हवाले करने, रिसीव करने तक की अनकट सुपरविजन सीसीटीवी रूम से देखने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती करने की मांग की है। कुछ भी गड़बड़ पाये जाने पर सीसीटी रूम के कर्मचारी तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकेंगे।

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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