many roads still need to repair before reaching dharali मुश्किलें अभी कम नहीं, धराली तक सड़क खुलने में अभी लग सकते हैं 4 दिन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़many roads still need to repair before reaching dharali

मुश्किलें अभी कम नहीं, धराली तक सड़क खुलने में अभी लग सकते हैं 4 दिन

लिम्चागाड़ गंगनानी से धराली पहुंचने में आपदा प्रभावितों को अभी करीब 30 से 35 किमी की दूरी पैदल उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर पार करनी पड़ रही है। कई जगह सड़क टूटी हुई है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशी, सुरेंद्र नौटियालMon, 11 Aug 2025 10:53 AM
share Share
Follow Us on
मुश्किलें अभी कम नहीं, धराली तक सड़क खुलने में अभी लग सकते हैं 4 दिन

प्रशासन के दावों से इतर जमीनी हकीकत देखें तो धराली तक सड़क मार्ग खुलने में अभी कम से कम तीन से चार दिन का समय और लग सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि लिम्चागाड़ गंगनानी से धराली पहुंचने में आपदा प्रभावितों को अभी करीब 30 से 35 किमी की दूरी पैदल उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर पार करनी पड़ रही है।

टीम हिन्दुस्तान ने ग्राउंड जीरो पर लिम्चागाड़ गंगनानी से धराली तक पैदल दूरी तय कर स्थिति का जायजा लिया। लिम्चागाड़ में बीआरओ की ओर से बनाया जा रहा बैली ब्रिज का रविवार रात को पूरा हो पाया। यह पुल आवागमन के लिए खुल गया है, लेकिन आगे भी रास्ता मुश्किलों भरा है।

हालांकि पुल पर आवागमन शुरू हो जाने के बाद करीब 10 किमी दूरी कम हो गई। इस दौरान बीच के रास्तों में कुछ गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनमें सफर किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल-डीजल खत्म होने की वजह से ये भी ठप पड़ी हैं। बिजली-पानी और दूरसंचार सेवाएं सुचारू हो गई हैं, लेकिन बीच कस्बों में पड़ने वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा है।

आगे क्या-क्या दिक्कत

लिम्चागाड़ से आगे पांच किमी दूरी पर सड़क वॉसआउट है। पैदल गुजरने वाले लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर आगे बढ़ रहे हैं। यदि मौसम ने साथ दिया तो इस मार्ग को बनाने में बीआरओ को तीन से चार दिन का समय लग सकता है। इधर, सोनगाड़ के पास प्राचीन बलकंदर मंदिर के पास लोहरी नागपाला परियोजना के बैराज के पास सड़क का करीब 20 मीटर हिस्सा कटा हुआ है। एक तरफ बैराज है, दूसरी तरफ झील है। इस सड़क को ठीक करने में भी बीआरओ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहां एनटीपीसी की ओर से भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया एक छोटा पुल भी ध्वस्त हुआ है।

uttarkashi disaster

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।