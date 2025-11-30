मन की बात में छाया उत्तराखंड, विंटर टूरिज्म से लेकर पहाड़ की शादी पर भी बोले PM मोदी

संक्षेप: पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का विशेष रूप से उल्लेख किया। पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म को नए भारत की ताकत कहा। साथ ही पहाड़ी शादियों का जिक्र भी किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में इस बार देश के विंटर टूरिज्म पर जोर दिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड का विशेष रूप से जिक्र किया और कहा कि भारत सर्दियों के पर्यटन का वैश्विक हब बन सकता है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले उत्सवों और एडवेंचर स्पोर्ट्स को अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बना दिया है और भारत में भी वही क्षमता पूरी तरह मौजूद है।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास पहाड़, संस्कृति और रोमांच तीनों का अनोखा संगम है। यही वजह है कि देश में सर्दियों के पर्यटन को बढ़ावा देने का समय आ गया है।

उत्तराखंड का जिक्र उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य का विंटर टूरिज्म लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेयारा जैसी जगहें सर्दियों में पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभर रही हैं।

पहाड़ी शादियों पर भी बोले प्रधानमंत्री ने सर्दियों में होने वाली शादियों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि “वेड इन इंडिया” अभियान को अब पहाड़ी इलाकों में नई उड़ान मिल रही है। सर्दियों की सुनहरी धूप, दूर तक फैली कोहरे की चादर और शांत पहाड़ी नजारा—ये सब मिलकर पहलगाम और गंगा तट जैसी जगहों को लोकप्रिय डेस्टिनेशन वैडिंग स्पॉट बना रहे हैं।