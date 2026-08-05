शादी के 1 साल बाद फंदे पर झूला युवक; देहरादून में एक ही दिन 3 सुसाइड, वजह क्या
देहरादून में एक ही दिन तीन ने सुसाइड कर लिए। इकलौते बेटे ने जान दे दी। वहीं, शादी के बाद एक युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस तीनों सुसाइड के पीछे की वजह तलाश रही है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 16 वर्षीय किशोर और दो युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को किसी भी मामले में सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस तीनों मामलों में खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। देहरादून से वरिष्ठ संवाददाता की रिपोर्ट।
नथुवावाला में इकलौते बेटे ने दी जान
पहली घटना थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत नथुवावाला की है। एसओ रायपुर संजीत कुमार ने बताया कि सोमवार शाम करीब 6:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक 16 वर्षीय किशोर ने आत्महत्या कर ली है।
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। किशोर को तत्काल रायपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत से पूरे परिवार को गहरा सदमा लगा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि आत्महत्या की स्पष्ट वजह पता नहीं चल सकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक किशोर का पढ़ाई में कमजोर होना बताया जा रहा है।
शादी के एक वर्ष बाद ही फंदे से झूला शीतल
दूसरी घटना थाना डालनवाला क्षेत्र के एकता विहार, हाथीबड़कला की है। इंस्पेक्टर डालनवाला नरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया कि तीन अगस्त को 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने कमरे की छत पर लगे हुक से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली है।
चीता पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। पुलिस कर्मियों ने रोशनदान का शीशा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को नीचे उतारा। उसे तुरंत कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे की तलाशी में मिले पहचान पत्र के आधार पर मृतक की शिनाख्त शीतल शुक्ला (23) पुत्र राकेश शुक्ला निवासी कर्री जिला इटावा, यूपी के रूप में हुई।
मृतक शहर के एक मॉल स्थित रेस्टोरेंट में काम करता था और अपने दो साथियों के साथ किराये के कमरे में रहता था। एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। सोमवार को उसकी छुट्टी थी, जबकि उसके साथी काम पर गए हुए थे। रात को जब साथी लौटे तब घटना का खुलासा हुआ। घटना की वीडियोग्राफी कराकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। कमरे से कोई अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
अजय ने पंखे पर फांसी लगाकर दी जान
तीसरी घटना थाना रायपुर क्षेत्र के वैदिकपुरम, आमवाला की है। एसओ संजीत कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस और चीता कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अजय नेगी (27) पुत्र जयपाल नेगी ने अपने कमरे में चादर का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर जान दे दी है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया था। शव को 108 एंबुलेंस के माध्यम से कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया।
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