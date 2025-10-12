प्रेमिका की सगाई की फोटो देखकर दिल टूटा, प्रेमी फंदे पर झूला
प्रेमिका की सगाई की तस्वीरें देखकर प्रेमी का दिल इतना टूटा कि उसने खौफनाक कदम उठाते हुए फांसी लगा ली। घटना के वक्त उसके दोस्त काम पर गए थे। युवक नैनीताल का रहने वाला था।
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक को अपनी गर्लफ्रेंड की सगाई की खबर मिली थी। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि 20 वर्षीय ललित कुमार पुत्र गोपाल राम निवासी ग्राम कुंडल, थाना खनस्यूं, जनपद नैनीताल, सिडकुल के मीनाक्षीपुरम क्षेत्र में किराए के मकान में अपने दो दोस्तों के साथ रहता था। शुक्रवार रात उसके दोनों दोस्त फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट में गए थे, जबकि ललित कमरे में अकेला था। दोस्त लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।
काफी देर तक आवाज लगाने के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। ललित कमरे के पंखे से फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया।
प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग में निराशा के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। एसओ नितेश शर्मा ने बताया जा रहा है कि ललित की एक लड़की से काफी समय से दोस्ती थी, लेकिन हाल ही में लड़की की सगाई हो गई थी। सगाई की फोटो देखने के बाद से ही वह उदास चल रहा था। शुक्रवार को लड़की ने फोटो दिखाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
