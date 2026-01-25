पत्नी का गला काटकर कपड़े बदले, फिर थाने पहुंच सुनाई पूरी दास्तां; वहशी पति का कबूलनामा

संक्षेप: पिथौरागढ़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी की क्रूर हत्या कर दी। इसके बाद वह कपड़े बदलकर ढाई किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को पूरी कहानी बताई।

साहब! मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है...राजेन्द्र राम लाबड़ उर्फ राजेश के यह शब्द कोतवाली ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी भी भौचक्के रह गए। राजेश की सूचना के बाद जब पुलिस कर्मी घटनास्थल पहुंचे तो खून से लथपथ नीलम का शव पड़ा हुआ मिला। यह सनसनीखेज मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर का है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने पहले तकिये से पत्नी का गला घोंटा, विरोध करने पर उसने चाकू से गले पर वार कर उसे मार डाला। इसके बाद आरोपी खुद कोतवाली पहुंचा और जुर्म कबूल किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शनिवार को हुए इस हत्याकांड पर पुलिस के मुताबिक हत्या को अंजाम देने के बाद राजेश ने पहले खून से सने अपने कपड़े बदले। बाद में वह करीब ढाई किमी पैदल चलकर कोतवाली पहुंचा। यहां उसने पत्नी की हत्या करने की बात पुलिस कर्मियों को बताई। बाद में सात बजे के करीब पुलिस कर्मी राजेश को लेकर घटनास्थल पहुंचे। उन्हें यहां शव बरामद हुआ। टीम ने छानबीन की तो उन्हें मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, खून से लथपथ आरोपी के कपड़े, तकिया आदि भी मिला।

पुणे से पांच दिन पहले घर लौटा पति पत्नी की हत्यारोपी पति महाराष्ट्र के पुणे में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लंबे समय से कार्यरत है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब पांच दिन पहले ही वह पुणे से घर आया था।

चार साल से जाखनी आकर बसा परिवार नेपाल सीमा से लगे कानड़ी में रहने वाले राजेश अपने परिवार को करीब चार साल पहले जिला मुख्यालय लेकर आया। यहां उसने राशन की दुकान भी खोली। बाद में वह काम के लिए मैदानी क्षेत्र चले गया। यहां नीलम अपने दो बच्चों के साथ रहने लगी। वर्तमान में वह वार्ड आया के तौर पर नौकरी कर रही थी।

कानड़ी में पहले भी एक पत्नी की कर चुका हत्या पिथौरागढ़। राजेश मूलरूप से कानड़ी गांव में रहने वाला है। वह कानड़ी गांव में रहने वाला दूसरा व्यक्ति है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है। बीते 30 जुलाई को कानड़ी में रहने वाली कमला देवी को उसके पति गणेश चंद ने धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतारा।

परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज पिथौरागढ़। घटना के बाद मृतका के पिता मोहन राम ने पुलिस को दी तहरीर दी। शनिवार को पुलिस को सौपी तहरीर में उन्होंने कहा कि राजेश उनकी बेटी नीलम को जान से मारने की धमकी देता था। राजेश के घर का भरण-पोषण करने में असमर्थ होने पर उनकी बेटी नीलम नौकरी कर अपने बच्चों का स्कूल का खर्च वहन करती थी। इधर कोतवाल ललित मोहन जोशी का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।