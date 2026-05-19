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दिल दहला देने वाला कांड! पहले युवक पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया; फिर खुद दे दी जान

Gaurav Kala पौड़ी
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उत्तराखंड के पौड़ी में दिल दहला देने वाला कांड हुआ है। युवक ने पहले एक ग्रामीण पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। फिर खुद कीटनाशक खाकर जान दे दी।

दिल दहला देने वाला कांड! पहले युवक पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया; फिर खुद दे दी जान

पौड़ी के थलीसैंण थाना क्षेत्र के रौली गांव में एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने के आरोपी ने कीटनाशक पीकर जान दे दी है। पुलिस ने आरोपी का शव गांव की सरहद पर पड़ने वाले गदेरे की झांड़ियों से बरामद किया है। आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज था।

थलीसैंण के थाना प्रभारी रविंद्र नेगी ने बताया कि रौली गांव निवासी आनंद सिंह ने बीती शनिवार शाम वीरेंद्र सिंह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की थी। इसमें वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से झुलस गया था। वीरेंद्र की पत्नी शांति देवी की तहरीर पर आरोपी आनंद सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

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आरोपी का शव झाड़ियों में मिला

सोमवार सुबह करीब 9 बजे आनंद सिंह का शव रौली गांव की सरहद पर घराट के पास गदेरे की झाडियों से बरामद हुआ। शव के पास दो शीशी बरामद हुई। एक में कीटनाशक और दूसरी में संभवत फिनाइल था।

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वीरेंद्र को जलाने की कोशिश में खुद भी झुलसा

पुलिस के अनुसार आनंद का बायां हाथ और पैर झुलसे हुए थे। वीरेंद्र को जलाने की कोशिश के दौरान उसके कपड़ों में भी आग लग गई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के असल कारण का खुलासा हो पाएगा।

घायल का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार

इससे पहले पौड़ी में शनिवार शाम एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, थलीसैंण थाना क्षेत्र के रौली गांव निवासी 40 वर्षीय वीरेंद्र सिंह पर गांव के ही आनंद सिंह ने कथित तौर पर पेट्रोल डाल आग लगाने का प्रयास किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची व घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। थानाध्यक्ष रविंद्र नेगी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मामला आपसी विवाद से जुड़ा है।

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थानाध्यक्ष नेगी ने बताया कि हमले में वीरेंद्र सिंह करीब 45% झुलस गया। डॉक्टर ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। उधर, घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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