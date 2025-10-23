पटाखे फोड़ने से गुस्साए शख्स ने बच्चों पर उड़ेला तेजाब, 5 झुलसे; एक गंभीर

संक्षेप: हरिद्वार में एक शख्स बच्चों के पटाखे जलाने से इतना गुस्सा हुआ कि उसने बच्चों पर एसिड उड़ेल दिया। इस वारदात में पांच झुलस गए। ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया।

हरिद्वार के लक्सर में दिवाली की रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पटाखे जला रहे बच्चों पर गांव के ही एक व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ उड़ेल दिया। इस भयावह वारदात में पांच बच्चे झुलस गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

मामला भिक्कमपुर जीतपुर गांव का है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब नौ बजे गांव के 14 से 15 वर्ष के लगभग दस-पंद्रह बच्चे दीपावली की आतिशबाजी कर रहे थे। उसी दौरान पास में रहने वाले गोवर्धन उर्फ दिलेराम पुत्र मुकुंदाराम ने उन्हें पटाखे चलाने से मना किया। बताया जा रहा है कि बच्चों के न मानने पर आरोपी ने गुस्से में आकर अपने घर की छत से एक केन में भरा ज्वलनशील पदार्थ नीचे फेंक दिया, जो बच्चों पर गिर गया।

अचानक आग लगने जैसी स्थिति से अफरातफरी मच गई। राहुल व दीपक पुत्रगण शेर सिंह, सौरभ पुत्र बहादुर, पंकज पुत्र बालेश और विशाल पुत्र लाहौर सिंह झुलस गए। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और झुलसे बच्चों को नजदीकी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टरों ने चार बच्चों की प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया, जबकि करीब 50 प्रतिशत झुलसे सौरभ (15 वर्ष) को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।