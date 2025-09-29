man kills himself mid video call with fiance in Uttarakhand haridwar मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते-करते लगा ली फांसी, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे दोनों, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते-करते लगा ली फांसी, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे दोनों

उत्तराखंड में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार वे दोनों वे काफी समय से रिलेशनशिप में थे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मंगेतर और परिवार के बयान लिए जा रहे हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारMon, 29 Sep 2025 06:43 PM
उत्तराखंड के हरिद्वार में 28 साल के एक व्यक्ति ने अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार दोपहर की है। पुलिस ने बताया कि नवीन नामक यह व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने एक दोस्त के कमरे पर रह रहा था। उसकी शादी एक ऐसी लड़की से तय हो चुकी थी जिसके साथ वह लंबे समय से रिलेशनशिप में था।

दोपहर करीब ढाई बजे नवीन अपनी मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इसी दौरान उसने अचानक रस्सी का फंदा बनाकर उसे पंखे से बांधा और फांसी लगा ली। उसकी मंगेतर ने कॉल पर यह घटना लाइव देखी और शोर मचा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

एसपी सिटी हरिद्वार पंकज गैरोला ने बताया कि नवीन और उसकी मंगेतर रुशी की सगाई हो चुकी थी। वे काफी समय से रिलेशनशिप में थे। रविवार को फेसबुक वीडियो कॉल पर रुशी से बात करते हुए नवीन ने फांसी लगाने की कोशिश की और दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। शव को ज़रूरी औपचारिकताओं और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।

एसपी ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसके इस कदम के पीछे कोई झगड़ा या तनाव तो नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि मंगेतर और परिवार के बयान लिए जा रहे हैं और आगे की जांच की जा रही है।

Uttarakhand News

