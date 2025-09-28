सेक्स से इनकार पर शहबाज ने रचा मौत का खेल, 21 दिन पुलिस की भी नींद उड़ाई

सात सितंबर को एक युवती अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस के पास आरोप लगाया कि शहबाज उनकी बेटी को लगातार परेशान करता था। जांच में सामने आया है कि सेक्स से इनकार पर शहबाज ने मौत का खेल रचा।

देहरादून के विकासनगर में जीवनगढ़ क्षेत्र से लापता युवती की गुत्थी 21 दिन बाद सुलझ गई है। पुलिस के अनुसार, युवती ने एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे से संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इस पर आरोपी का खून खौल गया और उसने दोस्तों संग मौत का खेल रचा। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को 12 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन खुलासा अब हुआ है। आरोपियों में एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है।

बेटी को परेशान करता था शहबाज- आरोप कोतवाल विनोद गुसाईं ने बताया कि सात सितंबर को युवती अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई। जांच में पिता ने आशंका जताई कि ग्राम ढकरानी निवासी शहबाज उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था और अपहरण में उसकी संलिप्तता हो सकती है। इस आधार पर अपहरण का केस दर्ज कर 12 सितंबर को शहबाज को गिरफ्तार किया गया।

कड़ी पूछताछ में शहबाज ने सनसनीखेज खुलासा किया कि वह अपनी मांग पूरी न होने पर खतरनाक साजिश रच चुका था। पुलिस के अनुसार, शहबाज युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इनकार मिलने पर उसने दोस्तों फैजान और ढकरानी के ही एक किशोर के साथ मिलकर युवती को कुल्हाल क्षेत्र ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया।

शव की अब भी तलाश इस बीच युवती के शव की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस नहर खंगाल रही है। कोतवाल का कहना है कि तलाश जारी है और जल्द शव बरामद कर वारदात की सभी कड़ियां जोड़ी जाएंगी।