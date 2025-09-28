Man Kills Girl for Refusing Sex in dehradun Police on 21 Day Hunt for Body सेक्स से इनकार पर शहबाज ने रचा मौत का खेल, 21 दिन पुलिस की भी नींद उड़ाई, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Man Kills Girl for Refusing Sex in dehradun Police on 21 Day Hunt for Body

सेक्स से इनकार पर शहबाज ने रचा मौत का खेल, 21 दिन पुलिस की भी नींद उड़ाई

सात सितंबर को एक युवती अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस के पास आरोप लगाया कि शहबाज उनकी बेटी को लगातार परेशान करता था। जांच में सामने आया है कि सेक्स से इनकार पर शहबाज ने मौत का खेल रचा।

Gaurav Kala विकासनगर, हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 02:46 PM
देहरादून के विकासनगर में जीवनगढ़ क्षेत्र से लापता युवती की गुत्थी 21 दिन बाद सुलझ गई है। पुलिस के अनुसार, युवती ने एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे से संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इस पर आरोपी का खून खौल गया और उसने दोस्तों संग मौत का खेल रचा। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को 12 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन खुलासा अब हुआ है। आरोपियों में एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है।

बेटी को परेशान करता था शहबाज- आरोप

कोतवाल विनोद गुसाईं ने बताया कि सात सितंबर को युवती अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई। जांच में पिता ने आशंका जताई कि ग्राम ढकरानी निवासी शहबाज उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था और अपहरण में उसकी संलिप्तता हो सकती है। इस आधार पर अपहरण का केस दर्ज कर 12 सितंबर को शहबाज को गिरफ्तार किया गया।

कड़ी पूछताछ में शहबाज ने सनसनीखेज खुलासा किया कि वह अपनी मांग पूरी न होने पर खतरनाक साजिश रच चुका था। पुलिस के अनुसार, शहबाज युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इनकार मिलने पर उसने दोस्तों फैजान और ढकरानी के ही एक किशोर के साथ मिलकर युवती को कुल्हाल क्षेत्र ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया।

शव की अब भी तलाश

इस बीच युवती के शव की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस नहर खंगाल रही है। कोतवाल का कहना है कि तलाश जारी है और जल्द शव बरामद कर वारदात की सभी कड़ियां जोड़ी जाएंगी।

पुलिस ने आरोपी शहबाज को हत्या की धारा जोड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बाद में रिमांड पर लेकर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। फैजान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि किशोर को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है।

