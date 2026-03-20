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4 साल बाद घर लौटी पत्नी को मार डाला, चार दिन तक रजाई में छिपाया शव; बिलखती रही 11 महीने की मासूम

Mar 20, 2026 08:24 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला के जंगल में बोरे में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया है। दूसरी पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाने और फोन पर बात करने से रोकने पर विवाद के बाद पति ने गला घोंटकर पहली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था।

4 साल बाद घर लौटी पत्नी को मार डाला, चार दिन तक रजाई में छिपाया शव; बिलखती रही 11 महीने की मासूम

देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला के जंगल में बोरे में महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। दूसरी पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाने और फोन पर बात करने से रोकने पर विवाद के बाद पति ने गला घोंटकर पहली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। उसने चार दिन तक पत्नी का शव रजाई में छिपाए रखा। दूसरी पत्नी के आने पर शव को बाइक से कट्टे में भरकर जंगल में फेंक दिया।

पुलिस ने किया खुलासा

गुरुवार को एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को बालासुंदरी-शीतला माता मंदिर परिसर के पास प्लास्टिक के कट्टे में महिला का शव मिला था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में मृतक की पहचान रूपा (32) के रूप में हुई। हत्या के आरोपी रंजीत शर्मा निवासी सहरसा बिहार को भाटोवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रूपा रंजीत पर दूसरी पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाती थी।

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पति को छोड़कर गई रूपा चार साल के बाद लौटी थी

रंजीत ने बताया कि 2009 में उसकी शादी रूपा से हुई थी। चार साल पहले रूपा किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई। इसके बाद रंजीत ने सुशीला नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। करीब एक माह पहले वह 11 माह की बच्ची के साथ रंजीत के पास देहरादून आ गई और कांसवाली कोठरी स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने लगी।

हत्या के बाद दूसरी पत्नी को बिहार से दून बुला लिया

हत्या के बाद रंजीत ने शव को एक सफेद कट्टे में डाला और मकान के एक अलग कमरे में रखकर रजाई से ढक दिया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बिहार से देहरादून बुला लिया। चार दिन तक वह शव के साथ ही उसी साइट पर रहा। आठ मार्च को जब दूसरी पत्नी देहरादून पहुंची, तो उसने बच्ची को उसे सौंप दिया। इसके बाद ठेकेदार की बाइक मांगकर, शव को पीछे बांधा और जंगल में फेंक आया।

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बाइक पर पत्नी का शव बांध 5 किमी दूर ठिकाने लगाया

आरोपी पति पांच किलोमीटर तक बाइक में पत्नी का शव बांधकर ले गया और ठिकाने लगा दिया। मासूम बच्ची अपनी मां के लिए रोती रही। वह उसे दूध पिलाकर चुप कराता रहा। आठ मार्च को रंजीत की दूसरी पत्नी सुशीला आई तो उसने बच्ची को सुशीला की गोद में दे दिया। ठेकेदार से झूठ बोलकर बाइक और 1500 रुपये ले लिए।पड़ोसियों को भी झूठ बोल दिया कि पत्नी बिहार गई है।

30 बस्तियों में पांच हजार लोगों से की गई पूूछताछ

एसओ प्रेमनगर कुंदन राम, चौकी प्रभारी झाझरा अमित शर्मा समेत पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त के लिए 30 से अधिक मलिन बस्तियों में 5000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। ठेकेदार शिवजी ने बताया कि मजदूर रंजीत की पत्नी गायब है। इस सुराग से पुलिस हत्यारे तक पहुंची।

हत्यारोपी रंजीत शर्मा अपनी पत्नी रूपा की हत्या कर चार दिन तक उसी मकान में रहा, जिसके एक कमरे में उसकी पत्नी का शव था। दूसरे में वह उसकी 11 महीने की बच्ची को पालता रहा।

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पुलिस टीम को इनाम

पुलिस महानिरीक्षक आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने इस मामले का पर्दाफाश करने पर पुलिस टीम को 5000 रुपये और एसएसपी दून ने 2500 रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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