जिससे शादी करने के लिए बेच दी अपनी संपत्ति, उसी की गोली मारकर कर दी हत्या, ऋषिकेश में खौफनाक कांड
उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक 32 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला महिला का पार्टनर है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 32 साल की प्रीति रावत के रूप में हुई है।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक 32 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला महिला का पार्टनर है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान 32 साल की प्रीति रावत के रूप में हुई है, जो एम्स अस्पताल में सहायक के पद पर कार्यरत थीं। यह घटना शनिवार देर रात घटी।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तलाक के बाद शिवाजी नगर इलाके में किराए के मकान में अकेली रह रही प्रीति की मुलाकात कुछ साल पहले ऋषिकेश में सुरेश गुप्ता से हुई थी। दोनों के बीच जल्द ही संबंध बन गए। इसके बाद गुप्ता ने प्रीति से शादी करने के लिए चार महीने पहले अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी दी थी।
प्रीति के परिवार ने उससे शादी से पहले ऋषिकेश में घर खरीदने को कहा था। इसके लिए उसने हरिद्वार के लक्सर स्थित अपनी पुश्तैनी संपत्ति 35 लाख रुपये में बेच दी थी और ऋषिकेश में घर की तलाश करने लगे। हालांकि, उसे कोई अच्छा घर नहीं मिला, जिसके कारण उसके और प्रीति के बीच अक्सर झगड़े होते थे।
एसएसपी ने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी ने प्रीति की हत्या इसलिए की क्योंकि वह अपनी पत्नी से तलाक न मिलने और अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद भी ऋषिकेश में घर न खरीद पाने के कारण डिप्रेस था। प्रीति के परिवार की शिकायत के आधार पर, गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत ऋषिकेश पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।