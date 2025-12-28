दो पत्नियों के बीच फंसे युवक ने अपनी मौत का नाटक रचा, अब मुस्लिम बीवी संग रहने की जिद

संक्षेप: एक युवक ने दो पत्नी के बीच फंसने के बाद अपनी मौत का प्रपंच रचा। 19 दिन सर्च ऑपरेशन चला और वह दिल्ली से सकुशल बरामद हुआ है। यह भी पता चला है कि वो मुस्लिम बीवी संग रहना चाहता था।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में हैरान भरा मामला सामने आया है। यहां दो पत्नियों के फेर में फंसे युवक ने पहाड़ में खाई में गिरकर अपनी मौत का झूठा प्रपंच रचा। नैनीताल रोड पर खाई में स्कूटी मिलने के बाद पुलिस अनहोनी की आशंका जताते हुए जंगल में 19 दिनों से सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन युवक दिल्ली में सकुशल मिला। पुलिस का कहना है कि वो अब दूसरे धर्म वाली पहली बीवी के साथ रहने की जिद कर रहा है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलरूप से समालखा दक्षिण दिल्ली निवासी मनोज कुमार अल्मोड़ा के रानीखेत में पत्नी के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी यहां शिक्षिका हैं। आठ दिसंबर को मनोज निजी काम से नैनीताल गया था। शाम को कैंची के पास से पत्नी को फोन कर लौटने की बात कही, लेकिन रात तक नहीं लौटा। नौ दिसंबर को सूचना पुलिस को दी गई।

इसी बीच पन्याली के पास खाई में मनोज की स्कूटी मिली। हादसा या वन्य जीव के हमले की आशंका जताई जाने लगी। गुमशुदगी दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने युवक का फोन सर्विलांस पर लगाया। साथ ही तलाश जारी रखी। शुक्रवार को एकाएक उसके मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के बृजवासन में मिली।

दूसरे धर्म वाली लड़की से गुपचुप निकाह एसएसआई कमल हासन ने बताया कि मनोज ने दिल्ली में गुपचुप तरीके से एक युवती से प्रेम विवाह किया था। पहली पत्नी मुस्लिम धर्म की है, जिससे उसका एक पुत्र है। माता-पिता ने फरवरी 2019 में उसकी शादी शिक्षिका युवती से करा दी। इससे भी एक बेटा है। दोनों पत्नियों को इसकी भनक तक नहीं थी। युवक शिक्षिका पत्नी के साथ रानीखेत में रह रहा था। बेरोजगार और दो शादियों के फेर में वह परेशान था। युवक दूसरी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने यह प्रपंच रखा। पुलिस के अनुसार, युवक पहली पत्नी के साथ रहने की योजना बना रहा था। पुलिस युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।