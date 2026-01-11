Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Man Goes Live on Facebook Before Suicide shot himself in Front of Wife and Son in nainital
यह वीडियो देख रहे हो तो मैं मर चुका हूं... पत्नी-बेटे के सामने खुद को उड़ाया, मौत से पहले फेसबुक लाइव

संक्षेप:

युवक ने मरने से पहले फेसबुक लाइव किया और कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो की शुरुआत में वो कह रहा है- आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूं। घटना के वक्त उसकी पत्नी और बेटा साथ में ही थे।

Jan 11, 2026 12:40 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
उत्तराखंड के नैनीताल में सनसनीखेज घटना हो गई है। काशीपुर के रहने वाले एक किसान ने प्रॉपर्टी में नुकसान से परेशान होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ नैनीताल आया और होटल के एक कमरे में ठहरा। आधी रात उसने पहले फेसबुक लाइव किया। वीडियो की शुरुआत में वो कह रहा है- मैं एक किसान हूं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूं।

घटना को किसान ने गौलापार, हल्द्वानी के एक होटल में पत्नी और बच्चे के सामने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब ढाई बजे काशीपुर निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने खुद को गोली से उड़ा दिया। घटना के दौरान यहां उसकी पत्नी और एक बच्चा भी मौजूद था।

मरने से पहले फेसबुक लाइव

किसान ने सुसाइड से पहले फेसबुक लाइव कर दो दर्जन से अधिक लोगों पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही उधमसिंह नगर पुलिस के अधिकारियों पर भी उसके शिकायती पत्र में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

गंभीर आरोप

वीडियो में सुखवंत ने पुलिस पर पैसे लेकर दबाव बनाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ होटल मे ठहरा था और उनकी पत्नी प्रदीप कौर का डॉ.सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोलीबारी की घटना में पत्नी और बच्चे को भी छर्रे लगने की बात सामने आई है। मामले की पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है।

उधर, सुखवंत के परिजनों का आरोप है कि कुछ कथित प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी करने के बाद से वह मानसिक रुप से परेशान चल रहा था। काठगोदाम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसओ विमल मिश्रा ने बताया कि घटना के कारणों की सही से जांच की जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Suicide Uttarakhand News Hindi

