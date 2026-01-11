यह वीडियो देख रहे हो तो मैं मर चुका हूं... पत्नी-बेटे के सामने खुद को उड़ाया, मौत से पहले फेसबुक लाइव
युवक ने मरने से पहले फेसबुक लाइव किया और कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो की शुरुआत में वो कह रहा है- आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूं। घटना के वक्त उसकी पत्नी और बेटा साथ में ही थे।
उत्तराखंड के नैनीताल में सनसनीखेज घटना हो गई है। काशीपुर के रहने वाले एक किसान ने प्रॉपर्टी में नुकसान से परेशान होकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ नैनीताल आया और होटल के एक कमरे में ठहरा। आधी रात उसने पहले फेसबुक लाइव किया। वीडियो की शुरुआत में वो कह रहा है- मैं एक किसान हूं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूं।
घटना को किसान ने गौलापार, हल्द्वानी के एक होटल में पत्नी और बच्चे के सामने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात करीब ढाई बजे काशीपुर निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने खुद को गोली से उड़ा दिया। घटना के दौरान यहां उसकी पत्नी और एक बच्चा भी मौजूद था।
मरने से पहले फेसबुक लाइव
किसान ने सुसाइड से पहले फेसबुक लाइव कर दो दर्जन से अधिक लोगों पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही उधमसिंह नगर पुलिस के अधिकारियों पर भी उसके शिकायती पत्र में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
गंभीर आरोप
वीडियो में सुखवंत ने पुलिस पर पैसे लेकर दबाव बनाने की बात कही है। जानकारी के अनुसार सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ होटल मे ठहरा था और उनकी पत्नी प्रदीप कौर का डॉ.सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोलीबारी की घटना में पत्नी और बच्चे को भी छर्रे लगने की बात सामने आई है। मामले की पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है।
उधर, सुखवंत के परिजनों का आरोप है कि कुछ कथित प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी करने के बाद से वह मानसिक रुप से परेशान चल रहा था। काठगोदाम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसओ विमल मिश्रा ने बताया कि घटना के कारणों की सही से जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
