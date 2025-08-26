गाय की मौत का बदला लेने कुत्ते को मारने गया युवक भी शिकार, तीन महीने बाद रेबीज से मौत

हरिद्वार में रेबीज से युवक की मौत का मामला सामने आया है। अपनी गाय के कुत्ते द्वारा काटे जाने और फिर मौत का बदला लेने वह उसी कुत्ते से बदला लेने गया था। तीन महीने बाद उसकी भी मौत हो गई।

हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के आचार्या मोहल्ले में 30 साल के युवक की रेबीज से मौत हो गई। युवक को करीब तीन महीने पहले एक कुत्ते ने काट लिया था लेकिन उसने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई थी। युवक के दोस्तों का कहना है कि आवारा कुत्ते ने पहले उसकी गाय को काटा था, जिसका बदला लेने के लिए वो कुत्ते को मारने गया था। कुत्ते ने उल्टा उसे भी काट लिया। पहले गाय की मौत हुई और अब उसकी भी जान चली गई। उधर, युवक के दोस्त घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि वे साथ में उठना-बैठना और खाना-पीना करते थे।

एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने से किया इनकार मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सौरभ पुत्र को जब कुत्ते ने काटा था तब सभी ने उसे एंटी रेबीज का टीका लगवाने की सलाह दी थी, पर उस ने नहीं लगवाई। सौरभ के दोस्तों ने बताया कि अभी चार दिन पहले उसकी गर्दन में अकड़न शुरू हुई थी। लेकिन कुत्ते के काटने को तीन महीने बीत जाने के चलते, किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया कि यह रेबीज का लक्षण हो सकता है।

लार टपकने लगी थी, पानी से भी डरने लगा इसके बाद धीरे-धीरे सौरभ की हालत बिगड़ने लगी। उसकी लार टपकने लगी थी। वह पानी से भी डरने लगा था। सौरभ को निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर ले जाने को कहा। इस पर सौरभ को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। दोस्तों के अनुसार, एम्स में सौरभ को रेबीज होने की पुष्टि हुई। इसके बाद परिजन सौरभ को घर ले आए थे और सोमवार तड़के उसकी मौत हो गई।

युवक की मौत से घबराए दोस्त सौरभ की मौत के बाद उसके दोस्त घबराए हुए हैं। इनका सौरभ के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना था। दोस्त इस बात से घबरा रहे हैं कि सौरभ के साथ खाने-पीने के दौरान एक प्लेट में खाते हुए कहीं वह, उसकी लार के संपर्क में न आ गए हों। दोस्तों का कहना है कि वो जल्द से जल्द रेबीज की वैक्सीन लगवाएंगे। सौरभ के दोस्त जिनका रोज का उठना बैठना उसके साथ था। मायूस सा चेहरा लिए एक ही बात कर रहे थे कि काश इंजेक्शन लगाने की बात सौरभ ने मान ली होती, तो आज मां पर इतना बड़ा दुख का पहाड़ न टूटता। सौरभ के दोस्त ने बताया कि वह इंजेक्शन भी लेकर आया था लेकिन उसने बार-बार टरका दिया और इंजेक्शन नहीं लगवाया।

सौरभ शर्मा के घर से दूर खड़े युवाओं के चेहरे की निराशा बता रही थी कि उनको अपने साथी को खोने का बेहद दुख है। निराश और हताश सौरभ के दोस्त आपस में बोल रहे थे काश उसने हमारी बात मान ली होती और वैक्सीन लगा ली होती।

दोस्त लेकर पहुंचे थे इंजेक्शन अक्सर सौरभ के साथ रहने वाले शोभित ने बताया कि जैसे ही कुत्ते के काटने का पता चला मैं उसके लिए इंजेक्शन लेकर भी आया। लेकिन सौरभ ने इंजेक्शन लगाने से साफ इनकार कर दिया। बताया कि सौरभ ने सामान्य शिक्षा पाई थी लेकिन वह थोड़ा निडर स्वभाव का था। गला भरकर शोभित बोलता रहा काश सौरभ ने बात मान ली होती और आज वो हमारे बीच होता। अन्य दोस्त मुंह लटकाये हुए बोलते रहे दोस्त की हल्की सी लापरवाही उसकी जान पर बन जाएगी। यह अगर पहले पता होता तो उसको जिद करके इंजेक्शन लगवा देते।