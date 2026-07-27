गाड़ी नहीं, नंबर पर खर्च कर दिए ₹5.40 लाख; नीलामी में इस VIP नंबर के लिए गजब क्रेज
हरिद्वार में जैसे ही वीआईपी नंबर के लिए नीलामी शुरू हुई तो एक खास नंबर के लिए गजब का क्रेज देखने को मिला। एक शख्स ने खास वीआईपी नंबर के लिए 5.40 लाख रुपए खर्च कर दिए।
वीआईपी नंबरों का क्रेज लोगों में कितना है.... इसकी बानगी हरिद्वार में देखने को मिली। यहां कार के लिए एक नंबर 5.40 लाख रुपए में बिका। हरिद्वार में नंबरों के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी में गाड़ी मालिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने एक नंबर के लिए 4.91 लाख में तो किसी ने 3.88 लाख में वीआईपी नंबर खरीदा।
हरिद्वार में परिवहन विभाग द्वारा नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला UK08 BM प्रारम्भ होते ही आकर्षक (VIP/Fancy) पंजीकरण नंबरों के लिए अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। ऑनलाइन ई-नीलामी में वाहन स्वामियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप कई पसंदीदा नंबरों पर लाखों रुपये की बोलियां लगीं। नई श्रृंखला के खुलते ही मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि फैंसी नंबरों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।
वीआईपी नंबर कितने में खरीदे गए
ई-नीलामी में UK08 BM 0009 सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा, जिसके लिए ₹5,40,000 की सर्वाधिक बोली प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त UK08 BM 0001 के लिए ₹4,91,000, UK08 BM 0007 के लिए ₹3,88,000, UK08 BM 0008 के लिए ₹1,73,000, UK08 BM 0002 के लिए ₹1,41,000 तथा UK08 BM 9000 के लिए ₹91,000 की बोली लगी। वहीं 0005, 0006, 0004, 1111, 8888, 5555, 0101, 0099, 0077 तथा 0999 जैसे अन्य आकर्षक नंबरों के लिए भी लोगों ने उत्साहपूर्वक बोली लगाई।
राज्य सरकार की बंपर कमाई
फैंसी नंबरों की इस ई-नीलामी से परिवहन विभाग को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हुआ है। यह न केवल राज्य सरकार की आय में महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोग अपनी पसंद और पहचान से जुड़े विशेष पंजीकरण नंबरों के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करने को तैयार हैं। ऑनलाइन ई-ऑक्शन प्रणाली के कारण पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुविधाजनक रही।
क्या बोले अधिकारी
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार, श्री निखिल शर्मा ने बताया कि नई श्रृंखला प्रारम्भ होते ही नागरिकों द्वारा फैंसी नंबरों के प्रति अत्यधिक उत्साह प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की ऑनलाइन ई-नीलामी व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी है तथा इच्छुक नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी पसंद का पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फैंसी नंबरों से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत है और भविष्य में भी इस प्रकार की ई-नीलामी नियमित रूप से आयोजित की जाती रहेगी।
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