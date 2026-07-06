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देहरादून में युवक से हैवानियत: गर्म रॉड से दागा, करंट के बाद गुप्तांग में पेचकस घोंपा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में सड़क पर एक मामूली सी टक्कर के बाद बदमाशों ने युवक से हैवानियत की। गर्म रॉड से दागा, करंट के बाद गुप्तांग में पेचकस घोंप दिया।

देहरादून में युवक से हैवानियत: गर्म रॉड से दागा, करंट के बाद गुप्तांग में पेचकस घोंपा

देहरादून में स्कूटर की टक्कर के बाद हुए विवाद में आरोपियों ने क्रूरता की हदें पार कर दीं। पीड़ित का आरोप है कि स्कूटर सवारों ने उसे बंधक बनाकर बिजली के झटके दिए। लोहे की गर्म रॉड से दागा और उस के गुप्तांग में पेचकस डाल दिया। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

कैनाल रोड,जाखन निवासी आजाद सिंह रावत स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क कंपनी में काम करते हैं। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित ने बताया कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे वह काम खत्म कर लालपुल के पास पैदल गुजर रहा था। इस दौरान तेज गति से आ रहे स्कूटर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर चालक अंकुर वाल्मीकि और आजाद, दोनों सड़क पर गिर पड़े। आरोप है कि इसके बाद माफी मांगने या मदद करने के बजाए अंकुर व उसके साथी साहिल ने आजाद से गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर दोनों आजाद के शरीर पर दांतों से काट लिया।

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बंधक बनाकर प्रताड़ना

आरोप है कि इसके बाद दोनों आरोपी आजाद को बंधक बनाकर निरंजनपुर फल मंडी स्थित एक दुकान में ले गए। यहां दोनों ने आजाद को बिजली के झटके दिए और लोहे की गर्म रॉड से पिटाई की। हैवानियत की हदें पार करते हुए आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में पेचकस घुसा दिया। आजाद के अनुसार, रात करीब तीन बजे आरोपियों का ध्यान हटा तो उसने वहां से पैदल भागकर अपनी जान बचाई। खून से लथपथ और गंभीर घायल आजाद ने मौका मिलते ही परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। परिजन उसे दून अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। घटना से पीड़ित और उसका परिवार सदमे में है।

इंस्पेक्टर पटेलनगर विनोद गुसाईं ने बताया कि मामले में अंकुर वाल्मीकि और साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही आरोपों की जांच के लिए पुलिस निरंजनपुर मंडी स्थित उस दुकान में पहुंची, जहां घटना हुई थी। पुलिस ने दुकान संचालक और आसपास के लोगों से आरोपियों के बारे में पूछताछ भी की।

देहरादून का ‘सुकून’ दांव पर

दून में बढ़ते अपराधों ने पुलिस की गश्त और सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त नागरिक संगठन के महासचिव सुशील त्यागी कहते हैं कि देहरादून हमेशा से रिटायरमेंट के बाद शांत जीवन बिताने वालों की पहली पसंद रहा, पर अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अपराध के आंकड़े व घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि यह शहर अपनी मूल पहचान खोता जा रहा है।

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एसएसपी बोले- आपराधियों से सख्ती से निपटेंगे

उधर, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कहा-आपराधिक घटनाओं पर लगाम को लगातार सख्ती की जा रही है। बड़ी घटनाओं से छोटे अपराधों तक का पुलिस जल्द से जल्द खुलासा कर रही है और बेहतर के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

पीड़ित के अनुसार यह घटना रात करीब आठ बजे की है। आरोपी, आजाद को निरंजनपुर मंडी ले गए और वहां प्रताड़ित किया। इसे लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ रहे हैं कि लालपुल से सब्जीमंडी तक कहीं भी पुलिस को वारदात होती दिखाई नहीं दी। लालपुल के पास चौकी है जबकि सब्जीमंडी पर भी पिकेट रहती है, इसके बावजूद घटना हो गई और पुलिस को पता नहीं चला।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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