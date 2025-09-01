हरिद्वार में पुलिस से बदला लेने की आग में सनकी युवक का तांडव, कुल्हाड़ी से सिर पर वार; तीन जख्मी

हरिद्वार के लक्सर में एक सनकी युवक ने गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। वह बाइक सीज करने को लेकर परेशान था और पुलिस से बदला लेना चाहता था।

हरिद्वार में एक युवक का पिछले दिनों पुलिसकर्मियों ने आरसी और अन्य कागज नहीं होने पर बाइक सीज कर दी थी। यह बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि वह बदले की आग में जलने लगा। उसने देर रात गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। फिर जब उसे पकड़ने और काबू करने और पुलिस फोर्स आई तो दारोगा का हाथ अपने दांतों से काट दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

लक्सर क्षेत्र में गश्त पर गए खानपुर थाने के दो सिपाहियों पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बाद में थाने से पहुंचे एक दरोगा व एक सिपाही को भी उसने घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी सीज कर दी है।

कुल्हाड़ी से सिर पर वार

खानपुर थाने के सिपाही सुनील व सत्येंद्र सिंह शनिवार शाम को बाइक से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मोहनावाला गांव से आगे मिले एक व्यक्ति ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उसे मुसीबत में समझ सिपाही रुके तो आरोपी ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी बाइक चला रहे सुनील के सिर पर लगी। हेलमेट होने से गंभीर चोट नहीं आई। दोनों सिपाही बाइक से उतरे तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बीच सुनील व सत्येंद्र ने उसे दबोच लिया। कुल्हाड़ी भी कब्जे में ले ली।

दारोगा के हाथ पर दांत गड़ाया इसके बाद उन्होंने फोन पर थाने को सूचना दी। इस पर दरोगा उपेंद्र सिंह, सिपाही अमन कुमार के साथ निजी कार से मौके पर पहुंचे। वे आरोपी को कार में बिठाने लगे, तो उसने दरोगा के हाथ पर काट लिया। अमन को भी घायल कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई।