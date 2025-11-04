उत्तराखंड में युवती से दरिंदगी, शादी का वादा कर दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास

संक्षेप: उत्तराखंड पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप और धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में वांछित आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ अलग-अलग लोकेशन में दरिंदगी की।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का प्रयास और मारपीट के गंभीर आरोप में वांछित युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी विनोद गुसाईं के अनुसार, आरोपी की पहचान समीर पुत्र यूनुस, निवासी शंकरपुर सहसपुर के रूप में हुई है। पीड़िता ने 24 अक्टूबर को तहरीर में बताया था कि आरोपी से जान-पहचान होने के बाद उसने शादी का वादा किया। इसके बाद विकासनगर और सेलाकुई में दुष्कर्म किया। लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने मारपीट की, इसी के साथ उसके परिजनों ने भी धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता ने अपनी तहरीर में साफ बताया कि आरोपी की शुरुआत में उससे जान-पहचान हुई थी। शादी का वादा कर उसे अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी को लेकर दबाव बनाया तो आरोपी ने मारपीट की और उसके परिवार वालों ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया।​

कोतवाली प्रभारी विनोद गुसाईं के नेतृत्व में टीम ने शक के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। कई स्थानों पर दबिश देकर अंततः आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी समीर का अपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि उसके खिलाफ पहले भी ऐसे मामले दर्ज हुए हैं या नहीं।​