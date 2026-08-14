Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सनातन को बांटने की साजिश; खरगे के मंच में शुद्धिकरण पर कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग तेज

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी/देहरादून
Follow us on Google News
share

मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी में रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण और गंगा जल छिड़ने की घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सनातन को बांटने की साजिश कर रही है।

Haldwani Ramleela Maidan में Kharge की Rally के बाद शुद्धिकरण पर बवाल। BJP। Congress। Rajyasabha
हल्द्वानी रामलीला मैदान में खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण पर बवाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद रामलीला मैदान में शुद्धीकरण के लिए हवन-पूजन के मुद़्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस विषय को दलित अपमान से जोड़ा तो भाजपा ने कांग्रेस पर समाज के बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि शुद्धीकरण से भाजपा को कोई सरोकार ही नहीं था। केंद्रीय राज्यमंत्री मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस समाज को बांटना चाहती है।

मंच का शुद्धीकरण भाजपा की संकीर्ण सोच: कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह शुद्धीकरण भाजपा की उस संकीर्ण और भेदभावपूर्ण सोच का प्रदर्शन है, जो आज भी गरीबों, दलितों, पीड़ितों से नफरत करती है। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों का अपमान है।

ये भी पढ़ें:खरगे के मंच पर गंगा जल छिड़का, शुद्धिकरण किया… आरोपों पर भाजपा क्या बोली?

मीडिया को जारी बयान में आर्य ने कहा कि उत्तराखंड सामाजिक समरसता, भाईचारे और लोकतांत्रिक चेतना की भूमि है। हल्द्वानी जैसे शहर में ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि समाज को जोड़ने का समय है, जाति और ऊंच-नीच की दीवारें खड़ी करने का नहीं।

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह घटना सभी को शर्मसार करती है। भाजपा की समाज विरोधी सोच का का विरेाध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के सभी अनुसूचित भाइयों-बहनों से कहना चाहते हैं कि सभी ने भाजपा के मन में छिपी नफरत देख ली है। ये अपमान है और इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज 21वीं सदी में जब इंसान अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया बसाने की कल्पना कर रहा है। कुछ लोग आज भी जातिवादी और तथाकथित घृणित संकीर्ण मनोवृत्ति से उबर नहीं पा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:खरगे की रैली पर रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करने वाले राम अवस्थी कौन हैं?

कांग्रेस आज प्रदेशभर में निकालेगी पैदल मार्च

हल्द्वानी। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम छह बजे प्रदेशभर में पैदल मार्च का ऐलान किया है। जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने बताया कि यशपाल आर्य शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे। उनके साथ अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों की बैठक प्रस्तावित है। इसमें कानूनी कार्रवाई पर भी चर्चा होगी।

आयोजकों का दावा, धार्मिक आस्था से हुआ यज्ञ

श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्य गिरीश पांडे ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि रैली के बाद मैदान में गंदगी थी। सफाई के बाद धार्मिक आस्था के तहत गंगाजल का छिड़काव कर यज्ञ कराया गया। उन्होंने दावा किया कि इसमें अनुसूचित वर्ग के लोग भी शामिल हुए और हवन में आहुति दी। उनका कहना है कि यज्ञ किसी जाति, धर्म या व्यक्ति के विरोध में नहीं था।

ये भी पढ़ें:आज देहरादून में ट्रैफिक डायवर्ट, घर से निकलने से पहले देख लें पुलिस एडवाइजरी

कांग्रेस सनातन को बांटने की साजिश कर रही: भाजपा

केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भाजपा ऐसी गतिविधि का समर्थन नहीं करती। मामले को जातिवाद से जोड़ना कांग्रेस का भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित नैरेटिव है। देश को बांट चुकी कांग्रेस समाज और सनातन को बांटने का काम कर रही है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य कहा कहना है कि आरोप देवभूमि को बांटने वाली राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप रैली, धर्म विशेष के नारों से हो रही फजीहत से ध्यान भटकाने के लिए यह प्रपंच किया है। शुद्धीकरण करने वाली संस्था से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Mallikarjun Kharge Haldwani News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।