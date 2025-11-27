Hindustan Hindi News
देहरादून वालों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका, मेट्रो ट्रेन समेत दो बड़े प्रोजेक्ट खारिज; ये वजह

संक्षेप:

देहरादूनवासियों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। मेट्रो ट्रेन समेत दो बड़े प्रोजेक्ट खारिज हो गए हैं। इसकी वजह भी सामने आई है।

Thu, 27 Nov 2025 02:46 PMGaurav Kala देहरादून
देहरादून में मेट्रो रेल का प्रस्ताव पहले ही खारिज हो चुका है। अब केंद्र ने मेट्रो के बाद नियो मेट्रो के प्रस्ताव को भी तकनीकी रूप से खारिज कर दिया है। केंद्र के इस फैसले की जानकारी आवास विकास विभाग की ओर से उत्तराखंड कैबिनेट में दी गई। अब दून, हरिद्वार, ऋषिकेश में एलिवेटेड बस कॉरिडोर के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा।

दरअसल, दून में मेट्रो का प्रस्ताव जनसंख्या मानकों के कारण खारिज हुआ। इसके बाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से नियो मेट्रो की प्लानिंग की गई। अब तकनीकी रूप से केंद्र ने नियो मेट्रो के प्रस्ताव को भी खारिज किया है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि इन दोनों प्रस्तावों के अलावा दूसरे विकल्पों पर काम किया जाए। साथ ही, राज्य सरकार पीपीपी मोड के साथ ही अपने संसाधनों के जरिए दूसरे विकल्पों पर आगे बढ़े।

प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बुधवार को कैबिनेट के समक्ष केंद्र के फैसले की जानकारी दी। इसके साथ ही यह बताया गया कि अब एलिवेटेड बस कॉरिडोर के विकल्प पर आगे बढ़ा जा रहा है। इसकी प्लानिंग की जा रही है। जल्द वित्त से प्रस्ताव पास कराने के बाद मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदन मिलने के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

नक्शे की अनिवार्यता का विषय टला

कैबिनेट में विकास प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र से बाहर वाले इलाकों में नक्शे पास कराने वाले प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। इस प्रस्ताव कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव का दोबारा परीक्षण किए जाने के निर्देश देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया।

दून में हरिद्वार रोड पर पुराने रोडवेज वर्कशॉप परिसर में करीब चार साल पूर्व कैबिनेट ने ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, ताकि 75 सरकारी विभागों को एक छत के नीचे लाया जा सके। लेकिन, अब तक मात्र पैंतीस प्रतिशत के आसपास काम पूरा हो पाया है। इसी कछुआ रफ्तार से काम चलता रहा तो 2028 तक यह योजना पूरी हो सकेगी।

पुराने रिकॉर्ड

पुराने रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाएं तो नवंबर 2022 में कैबिनेट ने ग्रीन बिल्डिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले 20 अगस्त 2019 को काम शुरू करने का लक्ष्य रखा था। 30 अगस्त 2023 तक काम पूरा होना था। पर, परिवहन निगम से स्मार्ट सिटी को भूमि हस्तांतरण समेत कुछ प्रक्रिया पूरी करने में ज्यादा वक्त लग गया। शुरू में प्रस्तावित बजट 150 करोड़ रुपये था। अब करीब 206 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
