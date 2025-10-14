Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Major changes in Uttarakhand Congress Before Diwali AICC Meeting in Delhi on Oct 15

दिवाली से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, जा सकती है PCC चीफ माहरा की कुर्सी; इन नामों की चर्चा

दिवाली से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में एआईसीसी की बड़ी बैठक होनी है। सूत्रों के अनुसार 20 जिलों के अध्यक्ष हटने तय हैं। प्रदेश अध्यक्ष हटाने की भी चर्चा है।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:45 AM
उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी तेज हो गई है। दीपावली से पहले प्रदेश के 20 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति तय मानी जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने 15 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें नए जिलाध्यक्षों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा को हटाने की भी चर्चा है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय आब्जर्वरों की रिपोर्ट के आधार पर आधे से अधिक जिलाध्यक्षों की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। एआईसीसी ने सितंबर महीने में प्रदेश की राजनीतिक नब्ज परखने के लिए 26 ऑब्जर्वर भेजे थे। इन ऑब्जर्वरों ने एक से 30 सितंबर तक सभी जिलों का दौरा कर 15 जिलाध्यक्षों और सात महानगर अध्यक्षों के दावेदारों पर रिपोर्ट सौंपी है।

प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करन माहरा ने कहा कि एआईसीसी ने 15 अक्टूबर को प्रदेश के सीडब्ल्यूसी और सीईसी सदस्यों की बैठक बुलाई है। दीपावली से पहले प्रदेशभर के 20 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे।

प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी सुगबुगाहट तेज

प्रदेश कांग्रेस में सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के पद को लेकर है। माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी तीनों कुमाऊं से हैं। संगठनात्मक संतुलन को पार्टी गढ़वाल से नया अध्यक्ष बनाने या गढ़वाल के किसी वरिष्ठ विधायक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह इस दौड़ में आगे हैं।

इन्हें किया आमंत्रित

15 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) सदस्य हरीश रावत, गणेश गोदियाल, काजी निजामुद्दीन, केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) सदस्य करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह को आमंत्रित किया गया है।

