उत्तराखंड में 44 IAS व PCS अधिकारियों के तबादले, दीपावली से पहले बड़ा फेरबदल; देखिए पूरी लिस्ट
तबादलों को लेकर राज्य के संयुक्त सचिव राजेंद्र पतियाल की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के डीएम बदले गए हैं।
उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली से लगभग सप्ताह भर पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 44 IAS और PCS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस बारे में राज्य के संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह पतियाल ने एक आदेश जारी करत हुए जानकारी दी। नई पदस्थापना के अनुसार नैनीताल की DM वंदना सिंह अब अपर सचिव नियोजन विभाग होंगी। इसके अलावा ललित मोहन रयाल को नैनीताल का जिलाधिकारी बनाया गया है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे को अब PMGSY का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया है।
उधर चमोली के जिलाधिकारी डॉ संदीप कुमार तिवारी का ट्रांसफर करते हुए उन्हें हल्द्वानी में समाज कल्याण का निदेशक बना दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरि गोस्वामी का तबादला करते हुए उन्हें अपर सचिव शहरी विकास विभाग, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय देहरादून भेज दिया गया है।
कोटद्वार उप जिलाधिकारी सोहन सिंह का हुआ ट्रांसफर
रुद्रप्रयाग डिप्टी कलेक्टर बने सोहन सिंह
बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई का हुआ ट्रांसफर
आशीष कुमार भटगाई बने पिथौरागढ़ के नए जिलाधिकारी
