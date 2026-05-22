केदारनाथ जाने वाले रूट पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, नीचे दब गए लोग; देखें खौफनाक VIDEO
घटना की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद दोनों प्रभावितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थानीय निवासी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं नेपाली शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।'
उत्तराखंड में केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, इस दौरान रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग इलाके में भूस्खलन की घटना हुई, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा हनुमान बैरियर के पास हुआ। इस दौरान सड़क के पास बनी एक झोपड़ीनुमा दुकान पर ऊपर पहाड़ी से अचानक एक बड़ी सी चट्टान टूटकर गिर जाती है, जिसकी चपेट में आकर दो लोग फंस जाते हैं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल व्यक्ति को SDRF और पुलिस के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए MRP सोनप्रयाग ले गए। जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग रेफर कर दिया गया।
हादसे में स्थानीय नागरिक की मौत
उधर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, 'यह घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जब पहाड़ी से अचानक भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में दो लोग आ गए। प्रभावितों में स्थानीय नागरिक के साथ-साथ एक नेपाली नागरिक भी था। हादसे के बाद दोनों प्रभावितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थानीय निवासी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं नेपाली शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।'
वीडियो में क्या नजर आया
इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें केदारनाथ मार्ग पर हनुमान बैरियर के पास बनी सड़क के पास मौजूद एक छोटी सी झोपड़ीनुमा दुकान के ऊपर लगी चट्टान टूटकर गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद वहां दहशत फैल गई और आसपास मौजूद लोग इधर-उधर हो गए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।