उत्तराखंड के लोहाघाट में बड़ा हादसा, खाई में बारात की गाड़ी; 5 की मौत

उत्तराखंड के लोहाघाट में बड़ा हादसा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाराकोट के पास बारात में शामिल एक गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पांच बारातियों की मौत हो गई। जबकि ड्राइवर समेत पांच लोग घायल हैं।

Dec 06, 2025 07:37 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, लोहाघाट
उत्तराखंड के लोहाघाट में बड़ा हादसा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाराकोट के पास बारात में शामिल एक गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पांच बारातियों की मौत हो गई। जबकि ड्राइवर समेत पांच लोग घायल हैं। हादसे का कारण ड्राइवर का शराब के नशे में होना सामने आया है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मरने वालों में दूल्हे की बहन और उनका बेटा भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल दूल्हे के भाई को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।पुलिस के अनुसार, गुरुवार को पिथौरागढ़ जिले में गणाई गंगोली के सेराघाट गांव से बबलू पंडा की बारात चम्पावत में पाटी ब्लॉक के बालातड़ी गांव आई थी। शादी के बाद गुरुवार रात बारात लौट रही थी।

इसी दौरान बाराकोट के समीप बागधार में बारात में शामिल बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, लेकिन अन्य वाहनों में सवार लोग इससे बेखबर रहे। काफी समय बाद भी वाहन नहीं लौटा तो तलाश शुरू हुई। शुक्रवार तड़के सूचना पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, फिर पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों और शवों को खाई से बाहर निकाला। घायलों को पहले उप जिला अस्पताल लोहाघाट लाया गया, जहां से जिला अस्पताल चम्पावत रेफर किया गया। चम्पावत के एसपी अजय गणपति ने बताया कि मेडिकल जांच में वाहन चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। हादसे में चालक भी घायल है।

